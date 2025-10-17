본문 바로가기
美상의, 트럼프 행정부 제소 "'H-1B 수수료 인상은 불법"

차민영기자

입력2025.10.17 10:00

시계아이콘00분 53초 소요
연방법원에 국토안보부 등 제소
'이민 및 국적법' 위반 지적
"美기업들 글로벌 인재 확보 위한 것"

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 15일(현지시간) 백악관에서 발언하고 있다. EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 15일(현지시간) 백악관에서 발언하고 있다. EPA연합뉴스

미국 상공회의소가 16일(현지시간) 도널드 트럼프 행정부가 '전문직 비자'로 불리는 H-1B 비자 신청 수수료를 100배 인상한 조치가 명백히 불법이라며 관련 부처들을 미 연방법원에 제소했다.


미 상의는 이날 홈페이지에서 H-1B 비자에 새롭게 부과된 10만달러(약 1억4000만원) 수수료가 "H-1B 프로그램을 규정한 이민 및 국적법(INA) 조항을 위반한다"며 이같이 밝혔다.

트럼프 대통령은 지난달 H-1B 비자 수수료를 현 1000달러(약 140만원)의 100배인 10만달러로 올리는 내용의 포고문에 서명했는데, 이 같은 조치가 '이민 및 국적법(INA)'을 위반한다는 주장이다.


닐 브래들리 부회장은 이날 성명에서 "새 수수료는 미국의 고용주들, 특히 스타트업과 중소기업에 H-1B 프로그램을 활용하는 것을 비용 측면에서 불가능하게 만들 것"이라며 "이 프로그램은 의회가 모든 규모의 미국 기업들이 미국 내 사업 확장에 필요한 글로벌 인재를 확보할 수 있도록 명확히 만든 것"이라고 설명했다.


그는 미 상의가 트럼프 대통령이 미국에 더 많은 투자를 유치하기 위한 정책들을 적극적으로 지지한다면서도 "이러한 성장을 뒷받침하기 위해선 우리 경제는 더 많은 노동자가 필요하지 더 적은 노동자가 필요한 게 아니다"라고 강조했다.

실제로 미국 내에서는 기업뿐 아니라 의료계, 교육계 등에서도 불만이 쏟아지고 있다. 특히 인도·중국 출신의 숙련 인력에 의존하는 기술 기업과 스타트업, 벤처캐피털(VC) 등의 피해가 클 것으로 예상됐다.


실리콘밸리에서도 논란이 분분하다. 대만 출신의 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 이전에는 H-1B 비자 정책을 옹호하는 듯한 모습을 보였지만, 최근에는 "그 시절 지금 트럼프 행정부의 정책이 적용됐다면 우리 가족은 미국으로 이민 오지 못했을 것"이라며 비판적 태도로 돌아섰다.


당초 H-1B 비자는 1990년 의회가 만든 제도로 최초 3년간 유효하며 최대 6년까지 연장할 수 있다. 석사 이상 고급 학위 소지자에게 특별 배정되는 2만개 쿼터를 포함해 연간 총 8만5000개가 배정된다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
