우주 결혼식은 '미션 임파서블'?…톰 크루즈, 26세 연하 연인과 결별

할리우드 배우 톰 크루즈(63)가 26세 연하 여배우 아나 디 아르마스(37)와 결별했다는 보도가 나왔다. 15일 영국 매체 '더 선' 등 외신은 두 사람은 최근 약 9개월의 열애 끝에 결별했다고 보도했다. 두 사람과 가까운 한 소식통은 "톰과 아나는 함께 즐겁게 지냈지만 더는 연인으로 이어갈 수 없다고 판단했다"며 "두 사람은 앞으로도 좋은 친구로 지낼 예정"이라고 전했다.

할리우드 배우 톰 크루즈와 아나 디 아르마스.

특히 아나 디 아르마스는 톰 크루즈와 함께 영화 '디퍼(Deeper)'에 캐스팅된 것과 관련해선 "두 사람은 앞으로도 계속 함께 작업할 것"이라며 "그들은 여전히 함께 일하는 것을 좋아하고 둘 다 이 점에 대해 성숙하게 행동할 예정"이라고 했다. 톰 크루즈와 아나 디 아르마스는 오래전부터 열애설이 불거졌으나 그동안 관계를 인정하지 않다 지난 7월 미국 버몬트에서 휴가를 보내며 손을 잡고 있던 모습이 포착되며 공개 연애를 시작했다. 최근에는 평범함과는 거리가 먼 결혼식을 위해 우주에서 결혼식을 올리는 방안을 고려한다는 소식이 전해져 화제가 되기도 했다.

당시 한 연예계 소식통은 "두 사람 모두 모험을 좋아한다. 두 사람이 약혼한 것은 아니지만 톰은 이미 상상을 초월하는 스케일의 결혼식을 생각하고 있다"며 "톰은 우주여행에 관심을 보여왔다. 우주에서 결혼하는 최초의 부부가 되는 일은 그를 설레게 한다"고 했다. 이 소식통은 두 사람이 수중 결혼식이나 스카이다이빙 결혼식 등도 고려하고 있다며 "그들은 무엇을 하든 평범함과는 최대한 거리가 먼 것을 원한다"고 했다.

한편 톰 크루즈는 1987년부터 1990년까지 배우 미미 로저스, 1990년부터 2001년까지 니콜 키드먼, 2006년부터 2012년까지 케이티 홈즈와 결혼 생활을 했으나 이혼했다. 톰 크루즈는 케이티 홈즈와 이혼한 후에는 사생활을 철저하게 비공개해왔다. 톰 크루즈와 결별한 아나 디 아르마스는 영화 '노크 노크', '블레이드 러너 2049', '007 노 타임 투 다이', '발레리나' 등에 출연했다.





