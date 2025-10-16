러, 미·우 정상회담 앞두고 대규모 공습…토마호크 지원 견제

37발 미사일·300대 드론 공격…이중 테러 자행

트럼프 "살상 멈추라" 경고 몇 시간 뒤 공습

러 "토마호크 지원 땐 미·러 관계 돌이킬 수 없어"

러시아군이 미국·우크라이나 정상회담을 하루 앞두고 우크라이나를 대규모로 공습했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 16일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 "지난 밤 러시아가 300대 넘는 공격용 드론과 미사일 37발을 발사했다"며 빈니차·수미·폴타바 지역 인프라가 공격받았다고 올렸다.

그는 러시아군이 집속탄을 장착한 샤헤드 드론으로 공습한 뒤 시설을 복구하는 소방관 등을 재차 공격하는 '이중 테러'를 자행하고 있다고 비난했다.

현지매체 키이우인디펜던트는 하르키우·이지움·크로피우니츠키 등지에서도 폭발이 발생했다고 전했다. 이 매체에 따르면 이날 오전 5시20분께 러시아 비행장 여러 곳에서 미그(MiG)-31 전투기가 이륙하며 공습이 시작됐다. 미그-31은 킨잘 극초음속 미사일을 탑재하는 전투기다.

이날 새벽 공습은 도널드 트럼프 미국 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 "우크라이나인과 러시아인 살상을 멈추라"고 경고한 지 몇 시간 만에 이뤄졌다.

젤렌스키 대통령은 오는 17일 미국을 찾아가 도널드 트럼프 대통령과 최장 사거리 2500㎞짜리 토마호크 미사일을 비롯한 장거리 무기와 방공망 지원을 논의할 계획이다.

러시아는 트럼프가 토마호크 지원 가능성을 시사하자 "러·미 양국 관계가 돌이킬 수 없이 손상될 것"이라고 경고했다.

우크라이나는 러시아 수도 모스크바와 제2의 도시 상트페테르부르크가 사정권에 들어가는 토마호크 미사일을 확보할 경우 러시아를 협상 테이블로 나오도록 압박할 수 있을 것으로 기대한다.

미국이 실제로 토마호크 미사일을 넘기면 발사대와 운용 인력 등 미군 추가 지원이 뒤따라 확전을 불러올 수 있다는 지적도 있다. 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 "그렇게 정교한 미사일을 다루려면 미국 전문가들 개입이 불가피하다"고 주장했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



