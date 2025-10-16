본문 바로가기
Dim영역
국제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

美 Fed 베이지북 "관세 영향으로 기업 비용 부담 가중"

뉴욕=권해영특파원

입력2025.10.16 07:07

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"일부 기업, 수입 비용 상승분 고객에 전가"
조사 기간 중 물가 추가 상승

도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책으로 기업들의 비용 부담이 현실화되고 있다는 미 연방준비제도(Fed)의 경기 진단이 나왔다.


로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

Fed는 15일(현지시간) 발표한 경기 동향 보고서인 '베이지북'에서 "조사 기간 동안 물가가 추가로 상승했다"며 "여러 지역에서 수입 비용뿐 아니라 보험, 의료, 기술 솔루션 등 서비스 부문의 높은 비용이 투입비용 상승을 가속화하고 있다"고 밝혔다. 이어 "관세로 인한 투입 비용 상승이 여러 지역에서 보고됐지만, 이런 비용 상승이 최종 가격에 전가되는 정도는 지역마다 달랐다"고 덧붙였다.

Fed는 또 일부 기업들이 경쟁력 유지를 위해 가격을 동결하거나, 인플레이션에 민감한 소비자들을 고려해 가격 인상을 자제했다고 설명했다. 반면 일부 기업들은 "수입 비용 상승분을 전액 고객에게 전가하고 있다"고 밝혔다. 일부 지역에서는 수요 감소로 자재 가격이 오히려 하락했다는 보고도 있었다.


노동시장과 관련해 Fed는 최근 몇 주간 고용 수준은 대체로 안정적이었지만, 전반적인 노동 수요는 억제된 상태라고 평가했다.


Fed는 또한 미국 경제활동이 지난 9월 보고서 이후 큰 변화를 보이지 않았다고 진단했다. 12개 연방준비은행(연은) 관할 지역 중 3곳은 다소 완만한 성장세를 나타냈고, 5곳은 거의 변동이 없었으며 4곳은 다소 약화된 경기 흐름을 보였다고 분석했다.

베이지북은 12개 연은 관할 구역의 경기 흐름을 평가한 보고서다. Fed는 오는 28~29일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 이를 기초자료로 활용한다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"여보, 일본 여행 취소할까?"…심상치 않은 잇단 강진에 불안감 확산 "여보, 일본 여행 취소할까?"…심상치 않은 잇단 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'부모님 장수' 위한다면"000에 모실게요"

박지성 부인이 낀 명품반지…"좀 이상한데?" 지인 말에 알아보니 '불량품'

이 차 절대 타지 마세요

새 아파트 샀는데 이게 웬일…스멀스멀 올라온 곰팡이 '하자 보수' 거부?

"대기업 안 다니는데도 부럽다" 연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

"민주당 재집권 보고서 ‘부동산 답안지’였다"…보유세 확 올리나

되살아난 은행권 기술신용대출…9월에만 2.2조 늘려

새로운 이슈 보기