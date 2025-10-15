본문 바로가기
영남

부산도시공사, 전국 최초 ‘비채가든’ 첫 선… ‘공원비채’ 브랜드 적용 기업정원

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.15 16:10

시민이 체험하는 공존·순환

새로운 정원모델 선보여

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 오는 16일부터 19일까지 삼락생태공원에서 열리는 '2025 부산가든쇼'에 전국 최초의 공원 통합 브랜드 '공원비채(非彩)'를 적용한 기업정원 '비채가든: 도시의 품에 깃든 작은 빛'을 선보인다.


'공원비채'는 부산도시공사가 자체 개발한 국내 첫 공원 통합 브랜드로, '비워진 공간을 반딧불의 빛처럼 다채로운 공원으로 채운다'는 의미를 담고 있다.

부산도시공사가'2025 부산가든쇼'에 전국 최초의 공원 통합 브랜드' 공원비채(非彩)'를 적용한 기업정원 '비채가든: 도시의 품에 깃든 작은 빛'을 선보인다.

시민 선호도 조사와 공모전, 디자인 개발 과정을 거쳐 완성돼, 향후 도시공사가 조성하는 주요 사업지구의 대표 공원에 순차적으로 확대 적용될 예정이다.

'비채가든'은 ESG 경영 철학과 환경·생태 가치를 담은 공간으로, 반딧불이가 실제로 서식할 수 있도록 물순환 체계, 수질정화 식물, 생물 서식처 등 자연친화적 요소를 도입했다. 이를 통해 '공원비채' 브랜드가 지향하는 지속가능한 생태공원의 정체성을 구현했다.


행사 기간 시민들은 현장에서 직접 친환경 물순환 시스템을 체험하고, 다양한 생명과 생태계가 어우러진 도심 속 생태공원의 미래를 경험할 수 있다.


신창호 부산도시공사 사장은 "비채가든을 통해 부산도시공사의 미래 비전과 전국 최초 공원 브랜드인 '공원비채'의 가치를 시민 여러분께 선보인다"며, "이번 기업정원을 계기로 브랜드 인식 제고와 함께 생태 중심 도시 조성에 앞장서겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
