본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

소방청장 대행 "데이터센터 등 배터리 취급시설 화재관리 강화"[2025국감]

김영원기자

입력2025.10.15 10:56

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국회 행정안전위원회 국정감사
"미래 환경 변화 따른 관리 강화"

김승룡 소방청장 직무대행이 "데이터센터 등 배터리 저장·취급시설에 대한 화재안전관리를 한층 강화하겠다"고 밝혔다.


김 대행은 15일 국회 행정안전위원회 국정감사에서 "미래 재난환경 변화에 따른 소방 안전관리를 강화하겠다"며 이같이 말했다. 국가정보자원관리원 등 데이터센터 화재를 언급한 데 이어 "전기차 화재를 보다 빠르게 감지해 소방에 신고되도록 개선하겠다"고 덧붙였다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

김 대행은 "올해 발생한 데이터센터, 노후 아파트 화재와 같은 사회재난과 대형 산불, 폭염, 가뭄 등 기후위기로 인한 자연재난은 소방의 역할과 사명을 다시금 일깨워 준 계기가 됐다"고 설명했다.


아울러 김 대행은 "산불, 폭염, 가뭄 등 기후위기에 대비해 재난 예측 단계부터 국가 소방력을 동원하고 적재적소에 최적의 소방력을 배치하는 정교한 대응 시스템을 구축하겠다"고 했다.


구체적으로는 "보다 신속한 현장출동을 위해 소방차와 소방 헬기의 현장 도착시간을 단축하고 중증 환자를 보다 신속하게 이송할 수 있도록 관계기관과 함께 개선해 나가겠다"고 전했다.

소방 장비 첨단화 및 소방산업 육성 계획도 밝혔다. 김 대행은 "인공지능과 데이터 기반 기술이 재난 대응의 새로운 축으로 자리 잡은 만큼 AI 플랫폼 기반으로 119시스템을 전환하고, 재난 현장에 실효적인 고성능 장비는 국가 차원에서 확대 보급해 미래재난과 기후위기에 대비하겠다"고 설명했다.


그러면서 "소방 R&D를 확대하고 산·학·연과의 긴말한 연대를 통해 실제 재난 현장에서 작동하는 연구 성과물을 창출해나갈 것"이라며 "이러한 연구 성과가 소방산업 발전과 수출로 이어지도록 국가 차원의 지원을 강화하겠다"고 했다.


마지막으로 김 대행은 "소방 본연의 역할인 현장대응역량 강화를 위해 신규자부터 지휘관까지 실전적 교육훈련을 확대하고 소방력 재배치 등 효율적 조직 운영을 통해 국민에게 신뢰받는 소방을 만들어 나가겠다"고 말했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'로또 당첨금'보다 더 많이 떼 가다니…성과 내도 '세금 폭탄' 맞는 직무발명보상금 '로또 당첨금'보다 더 많이 떼 가다니…성과 내도 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"대기업 안 다니는데도 부럽다"연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

伊 총리엔 "아름다워", UAE 부통령엔 "끝도없이 돈 많아"…선 넘은 트럼프

"이 차 절대 타지 마세요"…중대 결함에도 중고시장에 우르르

李 대통령 출연 '냉부해' 댓글 삭제 논란…구글코리아 "정부 요청 없었다"

메타 "인스타그램서 청소년보호 강화…성인용 검색어 등 차단"

삼성전자 주가 2배 뛰면 1억 받는다"3년 뒤라고요? 이직 못하겠네"

12만전자·50만닉스 간다는데…반도체 '투톱' 지금 사도 될까?

새로운 이슈 보기