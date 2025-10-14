브라질에 당한 홍명보호 파라과이에 '2대0' 분풀이…엄지성·오현규 골

브라질에 완패를 당한 한국 축구 대표팀이 파라과이를 상대로 분풀이했다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀은 14일 서울월드컵경지장에서 열린 파라과이와의 친선 경기에서 전반 15분 엄지성과 후반 30분 오현규의 골로 2대0으로 승리했다. 이로써 홍명보호는 남미 2팀을 상대한 10월 A매치를 1승1패로 마무리했다.

한국 축구 대표팀 엄지성이 14일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 파라과이과의 평가전에서 전반 15분 선제골을 넣은 뒤 양 팔을 들어올리며 관중들의 환호에 답하고 있다.

홍명보호는 나흘 전 브라질과의 평가전에서 유효슈팅 1개에 그치며 0대5로 완패했다. 당시 전체 슈팅 수에서도 4대14로 크게 밀렸다.

하지만 파라과이를 상대로는 전체 슈팅 수에서 8대7 우위를 보이며 유효슈팅도 3개를 기록했다.





