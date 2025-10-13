파주시, 65세 이상 어르신 대상 독감·코로나19 동시 예방접종 실시

15일부터 연령별 순차 접종 시작

경기 파주시는 겨울철 호흡기 감염병 확산을 예방하고 고위험군의 건강을 보호하기 위해 오는 15일부터 65세 이상 어르신을 대상으로 무료로 독감(인플루엔자) 및 코로나19 예방접종을 실시한다고 13일 밝혔다.

시는 지난 9월 22일부터 2회 접종이 필요한 어린이를 대상으로 접종을 시작해, 이어 9월 29일부터는 1회 접종 대상 어린이와 임신부를 대상으로 접종을 실시했다. 65세 이상 어르신에 대한 접종은 10월 15일부터 시작된다.

코로나19 예방접종은 65세 이상, 생후 6개월 이상의 면역저하자, 감염취약시설의 입원·입소자를 대상으로 하며, 접종 기간은 10월 15일부터 2026년 4월 30일까지다.

특히 65세 이상 어르신은 독감(인플루엔자)과 코로나19 백신을 같은 날 동시에 접종받을 수 있다. 세부 접종 일정은 ▲75세 이상은 10월 15일 ▲70~74세는 10월 20일 ▲65~69세는 10월 22일부터 순차적으로 진행된다.

예방접종은 가까운 지정 의료기관에서 가능하며, 사전에 전화로 백신 보유 여부 확인한 후 신분증 지참해 방문하면 된다. 지정 의료기관은 질병관리청 예방접종도우미 누리집에서 확인할 수 있다.

백신 접종 후 항체 형성 및 지속 기간을 고려할 때, 통상 호흡기 감염병이 본격적으로 확산되는 동절기로 접어들기 전인 10~11월 사이에 접종을 완료하는 것이 효과적이다. 특히 코로나19와 독감(인플루엔자) 바이러스는 매년 변이가 발생하므로, 매년 새로운 백신을 접종하는 것이 권장된다.

이한상 파주보건소장은 "예방접종은 감염병의 중증 진행을 예방할 수 있는 가장 효과적인 방법"이라며 "65세 이상 어르신은 독감과 코로나19 백신을 동시에 접종받을 수 있으니 겨울철을 대비해 적극적으로 예방접종에 참여해 주시기 바란다"고 말했다.





