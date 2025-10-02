50대처럼 보이는 70세 日 의사…비결로 '이것' 꼽아

1일1식 식사법 개발해 전파

"공복 지속하면 세포 노화 억제"

일본 외과 의사 나구모 요시노리(70)가 자신의 동안 비결을 공개했다. 그는 하루에 한끼 식사만 하는 일명 '1일1식' 건강법의 전파자로 유명하다.

최근 도쿄FM 라디오 프로그램' 비즈스타 더 리얼 웰니스'에 출연한 나구모 박사는 자신의 신간 '이렇게 간단하다! 암과 노화를 막는 방법'을 소개하며 "식사와 생활습관 개선을 통해 암 사망률을 절반으로 줄이는 것을 목표로 하고 있다"고 전했다.

일본 외과의 나구모 요시노리 박사. 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

그는 "유럽과 미국에선 1990년대부터 암 사망률 감소 추세를 보이고 있는데, 과학적 근거에 기반한 예방 의학 덕분"이라며 "의사와 환자 모두 올바른 정보를 공유해야 비로소 암을 예방할 수 있다"고 강조했다.

나구모 박사는 2012년 저서 '1일1식'으로 일본 내 유명세를 얻었다. 이 책은 일본에서만 50만부 이상 팔렸으며, 국내서도 10만부가량 팔렸다. 그는 30대 후반에 건강 위기를 겪은 뒤 1일1식 식사법을 고안했다. 매일 저녁 단 한 끼 식사를 하면서 메뉴는 밥·국·채소 등 '일즙일채' 방식으로 고정하는 것이다.

지난 수십년간 1일1식 식사법을 고수해 온 나구모 박사는 공복 상태를 '젊음의 비밀'로 꼽았다. 그는 "공복이 지속되면 성장호르몬이 분비되고 지방 연소가 활발해지며 세포 노화를 억제하는 시르투인 유전자가 활성화된다"며 "현대인의 한 끼는 100년 전 기준으로는 세 끼에 해당할 만큼 과잉 섭취가 일상화됐다"고 설명했다.

다만 그의 1일1식 식사법은 어디까지나 건강한 성인을 대상으로 한 것이다. 나구모 박사는 "성장기 아동, 임산부, 환자, 폐경 전 여성에게는 하루 한 끼 식사를 권장하지 않는다"며 "30대 이후 남성과 폐경 이후 여성에게 적합한 방법"이라고 강조했다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>