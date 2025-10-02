[폴폴뉴스]조희대 청문회 두고 찬반 팽팽 … '의혹해소 해야' 43%vs '사법독립 침해' 41%

NBS 여론조사

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 소폭 하락했다는 여론조사 결과가 나왔다. 조희대 대법원장 청문회 출석 요구와 관련해서는 찬·반 의견이 팽팽하게 갈렸다.

2일 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치의 전국지표조사(NBS·지난달 29일~이달 1일 전국 18세 이상 남녀 1003명을 대상으로 휴대전화 면접 방식으로 진행·표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률 15.6%)에 따르면 이 대통령의 국정 운영에 대한 긍정평가는 2주 전 조사보다 2%포인트 하락한 57%로 조사됐다. 부정평가는 3%포인트 상승한 34%였다.

국정 운영의 방향성과 관련해서는 응답자의 55%가 올바른 방향이라고 답했다. 9월1주 조사에서 62%를 기록했던 것에 비해 7%포인트 하락했다. 잘못된 방향으로 가고 있다는 응답은 37%로 한 달 전 조사와 비교해 6%포인트 높아졌다.

정당지지도 조사와 관련해 더불어민주당과 국민의힘 지지율은 2주 전과 같은 41%, 22%로 각각 조사됐다.

한미 관세협상과 관련해서는 응답자의 55%가 '관세율을 낮추지 못하더라도 우리 경제 사정상 현금성 직접투자는 적절치 않다'고 답했다. 반면 '미국의 요구에 맞춰 현금성 직접투자를 하더라도 관세율을 낮추는 게 적절하다'는 의견은 26%였다.

이 대통령의 대선 후보 시절 대법원의 공직선거법 유죄 취지 파기 환송 결정과 관련해 법사위에서 조 대법원장을 청문회 증인으로 채택한 것에 대해서는 찬반 의견이 팽팽했다. '중대 현안에 대한 의혹 해소 차원에서 필요한 조치였다고 본다'는 응답이 43%, '사법권 독립을 침해하는 과도한 조치였다고 본다'는 응답이 41%로 각각 조사됐다.

주 4.5일제 도입에 대해서는 '반대한다'는 응답이 63%로 '찬성한다'는 응답 32%를 앞섰다.

여론조사와 관련된 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.





