본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

[폴폴뉴스]조희대 청문회 두고 찬반 팽팽 … '의혹해소 해야' 43%vs '사법독립 침해' 41%

나주석기자

입력2025.10.02 11:50

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

NBS 여론조사
이재명 지지율 57%로 2%p 하락
현금성 대미 투자 '부적절' 55% 응답
4.5일제 도입 반대 63% vs 찬성 32%

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 소폭 하락했다는 여론조사 결과가 나왔다. 조희대 대법원장 청문회 출석 요구와 관련해서는 찬·반 의견이 팽팽하게 갈렸다.


2일 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치의 전국지표조사(NBS·지난달 29일~이달 1일 전국 18세 이상 남녀 1003명을 대상으로 휴대전화 면접 방식으로 진행·표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률 15.6%)에 따르면 이 대통령의 국정 운영에 대한 긍정평가는 2주 전 조사보다 2%포인트 하락한 57%로 조사됐다. 부정평가는 3%포인트 상승한 34%였다.

국정 운영의 방향성과 관련해서는 응답자의 55%가 올바른 방향이라고 답했다. 9월1주 조사에서 62%를 기록했던 것에 비해 7%포인트 하락했다. 잘못된 방향으로 가고 있다는 응답은 37%로 한 달 전 조사와 비교해 6%포인트 높아졌다.


정당지지도 조사와 관련해 더불어민주당과 국민의힘 지지율은 2주 전과 같은 41%, 22%로 각각 조사됐다.


한미 관세협상과 관련해서는 응답자의 55%가 '관세율을 낮추지 못하더라도 우리 경제 사정상 현금성 직접투자는 적절치 않다'고 답했다. 반면 '미국의 요구에 맞춰 현금성 직접투자를 하더라도 관세율을 낮추는 게 적절하다'는 의견은 26%였다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이 대통령의 대선 후보 시절 대법원의 공직선거법 유죄 취지 파기 환송 결정과 관련해 법사위에서 조 대법원장을 청문회 증인으로 채택한 것에 대해서는 찬반 의견이 팽팽했다. '중대 현안에 대한 의혹 해소 차원에서 필요한 조치였다고 본다'는 응답이 43%, '사법권 독립을 침해하는 과도한 조치였다고 본다'는 응답이 41%로 각각 조사됐다.


주 4.5일제 도입에 대해서는 '반대한다'는 응답이 63%로 '찬성한다'는 응답 32%를 앞섰다.


여론조사와 관련된 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' 유럽저택급 풍경에 입이 떡[르포][부동산AtoZ] "아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

깨끗한 줄 알고 돈 주고 사 마셨는데…미세플라스틱 '범벅'

조민, 면세점 입점 특혜설에 "정상적 상업 거래 과정…법적 대응"

"오마이 갓, 합성?" 李 대통령 올린 사진에 BTS RM '깜짝'

"큰 맘 먹고 美여행 가는데"…자유의여신상·그랜드캐니언 못보나

"빈손은 싫고, 새건 비싸고"…명절 선물도 중고거래 시대

수사관 1인당 보유사건 27.6건…경찰은 이미 과부하

"투표하라는 건지 약 올리는 건지"…재외국민 투표제 지적한 李대통령

새로운 이슈 보기