보건복지 국정과제 이행 위해 지자체 의견 수렴

복지부, 명절 연휴 비상진료·돌봄공백 관리 당부

보건복지부는 1일 이스란 제1차관과 전국 시·도 보건·복지정책 국장들이 참석한 가운데 '새 정부 보건복지 분야 국정과제 설명 및 이행방안 논의를 위한 중앙-지방 협력회의'를 열었다고 밝혔다.

이스란 보건복지부 제1차관이 지난 8월22일 의료·요양·돌봄 통합 본사업 준비를 위한 영상회의를 열고 현장의견을 청취하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이날 회의는 소득·건강·돌봄 등 국민 생활과 가장 밀접한 보건복지 분야 국정과제가 지역과 현장에서 차질 없이 시행될 수 있도록 지방자치단체의 의견을 청취하고 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

새 정부 보건복지 국정과제는 '기본이 튼튼한 복지강국, 국민 모두가 행복한 대한민국'이라는 비전 아래 ▲지역·필수·공공의료 강화 ▲국민 평생건강 지원체계 확립 ▲촘촘한 사회보장제도 구축 ▲돌봄 국가책임 강화 ▲미래대비 보건복지 혁신 등 5대 국정목표, 11개 국정과제로 구성됐다.

이 차관은 "정부는 국정과제가 지역과 현장에서 차질 없이 시행될 수 있도록 지자체와 현장의 의견을 경청해 국민의 삶을 든든히 지킬 수 있는 기반을 다져나가겠다"며 "이번 중앙-지방 협력회의를 시작으로 앞으로도 다양한 의견을 들을 수 있도록 여러 기회를 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.

이날 회의에선 또 국가정보자원관리원 화재로 인한 대국민 복지서비스가 중단되지 않도록 현장에서의 복지서비스 제공 현황을 점검하고 취약계층 지원에 차질이 없도록 업무 연속성 확보 방안을 논의했다. 복지부는 유관기관 및 지자체와 24시간 연락망을 유지하며 특이사항 발생 시 즉각 대응한다는 방침이다.

이 차관은 "추석 명절 연휴 동안 주민들의 응급·비상진료와 취약계층 아동, 노인 및 장애인 돌봄에 공백이 발생하지 않도록 각 지자체에서 철저히 준비하고 노력해 달라"고 당부했다.





