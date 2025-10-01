'선원 없는 선박 시대'…AI 자율운항 실증 사업 300억원 규모로 추진

AI 대전환 15대 프로젝트 본격 추진

AI 선박·드론 분야 지원 방안 구체화



2030년 자율 항해 기술 개발 목표

자율주행 드론 기술은 2031년 목표

정부가 인공지능(AI) 대전환을 위한 15대 프로젝트를 추진하는 가운데 AI 선박과 드론 분야를 대상으로 지원 방안을 구체화했다. 선박 분야에서는 신기술 실증을 위한 300억원 규모의 실증 사업을 내년에 추진하고, AI 지능형 자율운항 기술은 하반기에 국가전략기술로 추가 지정해 세제 지원을 강화하기로 했다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 1일 경기도 성남시 HD현대 글로벌 연구개발(R&D) 센터에서 AI 선박·드론 분야 기업과 전문가, 관계부처가 참석한 'AI 대전환 릴레이 현장 간담회'에서 이런 계획을 구체화했다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 1일 경기 성남 HD현대 글로벌 R&D센터에서 열린 'AI 대전환 릴레이 간담회'에 참석해 모두발언을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

구 부총리는 "AI 기반의 선박, 드론 혁신은 기존 산업 생태계 판도를 바꾸는 게임 체인저이자 생존을 위한 필수 전략"이라며 "선원 없는 선박 시대가 빠르게 다가오는 한편 세계 기업이 AI 드론 개발에 앞다퉈 뛰어들며 다양한 산업 분야로 확산하고 있다"고 짚었다.

그러면서 "우리가 보유한 세계 최고 수준의 IT와 반도체, 조선 산업 역량을 AI 기술과 결합하면 세계 시장을 선도할 수 있다"고 설명했다. 이를 위해 "정부도 동원 가능한 역량을 결집해 조선, 드론 산업의 발전을 적극적으로 뒷받침하겠다"는 예고도 했다.

정부는 AI 자율운항선박 분야에서 2030년까지 선원 탑승이 필요 없는 수준의 자율항해 기술을 개발하겠다는 목표를 뒀다. 이를 위해 AI와 조선, 해운 기업과 협업해 자율항해-기관자동화-화물·항만 연계 시스템 개발을 추진한다.

또 신기술 실증을 위해 국내 연안 선박을 대상으로 한 대규모 실증 사업을 내년부터 2029년까지 300억원 규모로 추진한다. 자율운항선박 운항 해역은 하반기에 지정한다. AI 지능형 자율운항 기술은 국가전략기술로 하반기에 추가 지정, R&D 및 시설 투자에 대한 세제 지원을 강화할 예정이다.

AI 드론 분야에서는 2031년까지 완전 자율비행 기술 개발을 목표로, AI 기반 드론 5대 완성체 프로젝트를 추진한다. 드론 활용도가 높은 항공과 소방, 농업, 물류, 건설·시설 관리 등 5대 분야에서 임무수행 AI 드론을 개발하는 데 이어 실증과 상용화 지원까지 전주기로 연계할 계획이다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관(왼쪽 다섯 번째)이 1일 경기 성남 HD현대 글로벌 R&D센터에서 열린 'AI 대전환 릴레이 간담회'에 참석한 선박, 드론 분야 업계 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 원본보기 아이콘

간담회 참석자들은 이 자리에서 AI 선박 및 드론 시장에서 미래 경쟁력을 확보하기 위한 기술 개발 지원을 확대하고 규제를 과감하게 개선해야 한다고 정부에 요청했다. 정부는 오늘 제기된 다양한 의견을 검토해 향후 정책 수립 및 제도 개선에 반영하기로 했다.

기재부 측은 "AI 대전환 선도 프로젝트별 간담회를 계속 추진해 현장 의견을 바탕으로 한 분야별 세부 지원 방안을 마련하겠다"고 밝혔다. 정부는 지난 8월 발표한 '새정부 경제성장전략'에 담은 AI 대전환 선도 프로젝트를 추진하면서 현장 소통을 늘리기 위해 릴레이 현장 간담회를 이어가고 있다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>