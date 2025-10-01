[특징주]SK디앤디, 한앤컴퍼니의 공개매수 후 상폐 추진에 신고가

SK디앤디 SK디앤디 210980 | 코스피 증권정보 현재가 12,670 전일대비 1,480 등락률 +13.23% 거래량 1,170,761 전일가 11,190 2025.10.01 09:11 기준 관련기사 SK디스커버리, SK디앤디 지분 전량 매각…그린소재·에너지·바이오 '올인'"잘나가는 곳 더 잘나가" 서울 오피스, 거래 폭증 속 마곡 등 기타권역 공실 20%3강 구도로 재편되는 코리빙 업계, '규모의 전쟁' 시작됐다 전 종목 시세 보기 close 가 장 초반 강세다.

1일 오전 9시 5분 기준 SK디앤디는 전일 대비 13.58%(1520원) 뛴 1만2710원에 거래되고 있다. 장중 1만2740원까지 치솟으며 52주 신고가를 경신했다. 회사의 지분이 사모펀드로 매각된다는 소식이 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다.

이날 SK디스커버리 이사회를 열어 보유한 자회사 SK디앤디의 지분 전량 582만1751주(31.3%)를 사모펀드 운용사 한앤컴퍼니에 742억원에 매각하기로 했다고 공시했다. SK디앤디는 SK디스커버리 산하 부동산 개발·운영 전문 기업으로, 그동안 SK디스커버리와 한앤컴퍼니와 각각 31.3%의 지분을 보유한 공동 경영 체제로 운영해왔다.

이번 지분 매각으로 SK디스커버리는 부동산 개발·운영을 담당하던 비핵심 계열을 과감히 정리, 그룹의 성장 동력인 그린소재·에너지·바이오에 역량을 집중한다는 계획이다. 단일 최대주주로 올라선 한앤컴퍼니는 SK디앤디의 잔여 상장지분 전량을 공개매수로 취득해 상장폐지를 추진하기로 했다. 부동산 개발업이 분기 단위로 실적을 공시해야 하며 일반 투자자가 참여하는 상장회사에 어울리지 않는다는 판단에 따른 것이다.

공개매수 기간은 이날부터 오는 29일까지다. 한앤컴퍼니는 공개매수에 응모한 주식은 전부 매수하고 대금은 현금으로 지급하겠다는 입장이다. 주당 매매가는 SK디스커버리 측 지분 인수가와 동일한 1만2750원이다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



