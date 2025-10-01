문체부, 10월 '문화의 달' 맞아 서귀포에서 기념행사

'문화의 달' 전국에서 다양한 문화행사

문화체육관광부는 10월 '문화의 달'을 맞아 서귀포시와 함께 오는 17~19일 제주특별자치도 서귀포시 원도심 일대에서 '2025 문화의 달' 기념행사를 개최한다고 1일 밝혔다.

문화의 달은 문화예술에 대한 국민의 이해와 참여를 높이기 위해 문화기본법에 따라 1972년 제정됐다. 문화기본법은 10월을 문화의 달로, 10 셋째 주 토요일을 문화의 날로 규정하고 있다. 정부는 1990년부터 문화의 달 기념행사를 개최했다. 올해에는 서귀포시에서 문화의 달 기념행사가 개최되며 10월 한 달간 전국에서 풍성한 문화행사가 열린다.

올해 문화의 달 행사는 '다시! 하늘과 바람과 바다: 서귀포가 전하는 신들의 지혜'를 주제로 펼쳐진다. 행사 기간 서귀포 천지연폭포 일원의 주행사장에서는 제주의 '설문대할망' 신화를 연극과 판소리, 무용 등 다양한 형태로 재해석한 개막공연 '설문대할망 본풀이(10월18일)'를 비롯해 자우림과 이브라힘 말루프, 엔플라잉 등 국내외 가수들의 공연이 마련된다.

서귀포를 기반으로 활동하는 지역예술인들의 거리공연과 서귀포시민들의 이야기를 담은 다큐멘터리 상영, 제주 전통의상과 음식 체험 등 다채로운 문화행사들도 이중섭 거리와 자구리공원 등 서귀포시 곳곳에서 이어질 예정이다. 기념행사에 대한 자세한 일정과 정보는 '2025 문화의 달 행사' 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

문체부는 2025 문화의 달 기념행사와 함께 문화의 달을 맞아 매달 마지막 수요일 '문화가 있는 날'을 10월 전체로 확대하는 '10월은 문화' 캠페인을 진행한다. 문화가 있는 날은 문화의 날과 별도로 2014년부터 매달 마지막 수요일로 지정돼 운용되고 있다.

문체부는 문화가 있는 날 주간에 열리는 기획프로그램(청춘·실버마이크, 구석구석 문화배달)을 10월 전체로 확대해 공연과 전시, 체험 등 전국 곳곳에서 일상에서 문화를 즐길 수 있도록 지원한다고 밝혔다. 주요 국공립 문화시설의 문화 혜택도 매주 수요일로 확대된다. 국립중앙박물관과 국립현대미술관은 10월 한 달간 매주 수요일마다 상설 전시 무료입장과 오후 9시 야간 개방 혜택을 제공한다. CGV, 롯데시네마, 메가박스, 씨네큐 등 영화관도 10월은 문화 캠페인에 동참한다. 오는 29일 문화가 있는 날뿐만 아니라 22일에도 7000원에 영화를 관람할 수 있도록 할인 혜택을 확대한다.

아울러 문체부는 ▲2025 대한민국은 공연중(10월14일~11월16일, 전국), ▲한글날 기념 문화행사(10월9일, 국립중앙박물관 광장), ▲아시아 문화 주간(10월1~4일, 국립아시아문화전당), ▲국립중앙도서관 개관 80주년 기념 도서관음악회(10월15일, 국립중앙도서관) 등의 행사를 개최한다.

이밖에 ▲대구 국제오페라축제(9월26일~11월8일), ▲2025 서울어텀페스타(10월4일~11월12일), ▲세종 한글축제(10월9~11일), ▲2025 경주 신라문화제(10월10~12일), ▲2025 양구 인문학축제(10월18일), ▲광주국제아트페어(10월23~26일), ▲부천 국제애니메이션 페스티벌(10월25~29일) 등 10월 문화의 달에는 다양한 지역 축제와 행사도 열릴 예정이다.

10월 전국 문화행사에 대한 자세한 정보는 '문화포털' 내 '문화캘린더'에서 확인할 수 있다.





