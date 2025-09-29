본문 바로가기
화순군의회, 추석 맞아 사회복지시설에 위문품 전달

호남취재본부 신동호기자

입력2025.09.29 18:05

화순요양원·삼성재활전문요양원 방문
시설 운영 현황·애로사항 청취

전남 화순군의회가 추석 명절을 맞아 29일 관내 사회복지시설을 방문해 위문품을 전달하고 관계자들을 격려했다.

화순군의회가 29일 추석 명절을 맞아 화순요양원을 방문해 위문품을 전달하고 시설 운영 현황과 애로사항을 청취하고 있다. 화순군의회 제공

화순군의회가 29일 추석 명절을 맞아 화순요양원을 방문해 위문품을 전달하고 시설 운영 현황과 애로사항을 청취하고 있다. 화순군의회 제공

화순군의회는 이날 화순요양원과 삼성재활전문요양원을 방문해 위문품을 전달하고, 시설 운영 현황과 애로사항을 청취하며 종사자들을 격려하는 자리로 마련됐다.


오형열 의장은 "명절에도 가족과 함께하지 못하는 어르신과 입소자들을 위해 따뜻한 돌봄을 이어가고 있는 시설 종사자 여러분들의 헌신에 진심으로 감사드린다"며 "군의회도 복지 현장의 목소리를 군정에 적극 반영, 누구도 소외되지 않는 따뜻한 화순을 만들어가겠다"고 말했다.

한편, 화순군의회는 매년 설과 추석 명절을 맞아 사회복지시설을 찾아 이웃사랑을 실천하며 지역사회와 함께하는 의정활동을 펼쳐오고 있다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
