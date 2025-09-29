모아라이프플러스, 100만 크리에어터와 닥터스PGA 분양형 쇼핑몰 오픈

모아라이프플러스 모아라이프플러스 142760 | 코스닥 증권정보 현재가 1,663 전일대비 111 등락률 +7.15% 거래량 463,445 전일가 1,552 2025.09.29 13:36 기준 관련기사 모아라이프플러스, 대한배드민턴협회 공식 후원사 피랩과 MOU…해외 진출 본격 추진모아라이프플러스, 닥터스피지에이 신제품 출시…공격적 마케팅 박차모아라이프플러스, '틱톡 전문 에이전시' 단휘엔터와 MOU…크리에이터 기반 브랜딩 본격화 전 종목 시세 보기 close 는 인플루언서 기반 분양형 쇼핑몰을 공식 오픈, 자체 화장품 브랜드 닥터스 피지에이(DOCTORS PGA)의 판매를 본격화한다고 29일 밝혔다.

아울러 회사는 하이드레이션코리아를 공식 인증 판매처로 지정했다. 이번 사업은 신성장 동력확보 및 주주가치 제고를 위한 전략적 확장의 일환으로 추진됐다.

분양형 쇼핑몰에는 오픈과 동시에 인스타그램, 유튜브, 틱톡 등 주요 소셜미디어에서 활발히 활동 중인 32명의 크리에이터가 참여했으며 이들의 총 팔로워는 약 100만명에 달한다. 모아라이프플러스는 이번 쇼핑몰 오픈이 성공적으로 이루어짐에 따라 향후 크리에이터 참여를 지속적으로 확대해 소비자 접점 강화와 판매채널 다변화를 공격적으로 추진할 계획이다.

국내 화장품시장은 약 12조원 규모에 이르며, 글로벌 K-뷰티 시장 역시 연평균 7% 이상의 성장률을 기록, 2027년에는 약 700억 달러(약 10조원) 규모로 확대될 전망이다. 또한 국내 인플루언서 커머스 시장도 2022년 약 6조원에서 2025년 28조원 규모로 급성장할 것으로 예상되고 있어 모아라이프플러스의 분양형 쇼핑몰 모델은 높은 시장성을 갖춘 것으로 평가받고 있다.

특히 분양형 쇼핑몰은 단순한 제품홍보를 넘어 크리에이터가 직접 판매구조에 참여하는 모델로 차별화된다. 이를 통해 소비자에게 신뢰도 높은 콘텐츠 기반의 구매 경험을 제공받고, 크리에이터는 새로운 수익모델을 창출할 수 있다.

모아라이프플러스는 이번 사업을 통해 신규 화장품 매출원 확보, 온라인 커머스 시장 본격 진출, 브랜드 경쟁력 강화 등 다방면의 시너지를 기대하고 있다. 이는 실적개선은 물론 안정적인 매출기반 마련과 중장기적 기업가치 제고로 이어질 전망이다.

윤상호 모아라이프플러스 총괄대표는 "책임 있는 성장과 주주가치 제고를 위해 신사업을 적극적으로 추진하고 있다"며 "분양형 쇼핑몰을 통해 크리에이터와 동반성장하는 새로운 K-뷰티 유통 패러다임을 제시하고 글로벌 시장으로 사업을 확장해 매출기반을 더욱 공고히 할 것"이라고 밝혔다.

모아라이프플러스는 앞으로도 화장품 외에 건강기능식품, 라이프스타일 제품으로 포트폴리오를 확장하고 국내외 크리에이터 네트워크를 적극 활용해 안정적인 성장세를 이어간다는 계획이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



