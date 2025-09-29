본문 바로가기
철도공단, 울진 후정 '철도 유휴부지' 개발사업 민간제안 공모

대전=정일웅기자

입력2025.09.29 12:25

국가철도공단은 경북 울진군 후정 해수욕장 인근 철도 유휴부지를 개발해 지역관광 활성화에 기여하기 위해 민간제안 공모를 시행한다고 29일 밝혔다.


개발 대상지는 경북 울진군 죽변면 후정리 일원에 2만6479㎡ 부지다. 인근에는 국립해양과학관, 죽변 해안스카이레일 등 이색적인 체험·관광명소가 자리해 지역관광을 연계한 개발이 유리하다는 평가다.

철도공단은 개발 대상지의 지역적 특색을 반영해 관광객이 주변 관광지를 오가며 머무를 수 있는 휴양시설을 조성하기 위해 민간 대상의 사업계획을 공모할 계획이다.


공모 기간은 이날(29일)부터 오는 12월 8일까지다. 공모에 관한 기타 자세한 내용은 철도공단 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.


이성해 철도공단 이사장은 "천혜의 자연경관을 품은 철도 유휴부지가 민간 제안을 통해 울진군의 관광 활력소로 거듭나길 기대한다"며 "철도 유휴부지가 매력적인 휴양 공간으로 재탄생할 수 있도록 공모에 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
