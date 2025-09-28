추석 차례상 비용, 전통시장이 마트보다 13.7% 저렴

서울시농수산식품공사 조사 결과

차림 비용 평균 23만원대 VS 27만원대

일부 채소와 축산물은 가격 변동 전망돼

서울 전통시장에서 차례상을 차리면 대형마트보다 13.7% 저렴한 것으로 나타났다.

서울시농수산식품공사는 추석을 앞두고 지난 22일 전통시장·대형마트·가락몰 등 25곳을 대상으로 주요 성수품 34개 품목의 가격을 조사한 결과를 28일 발표했다. 이번 조사는 서울시 물가 조사 모니터단과 공사 가격조사 요원이 함께 진행했다. 조사 결과 전통시장의 차례상 차림 비용은 평균 23만 6723원으로, 대형마트(27만 4321원)보다 3만 7598원 낮았다. 이는 지난해보다 각각 1.7%, 5.0% 하락한 수치다.

서울 마포구의 한 재래시장 모습. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

품목별로는 전통시장이 사과·곶감·대추 등 과일·임산물과 고사리·도라지·시금치·배추 등 나물·채소류에서 더 저렴했고, 대형마트는 배·쌀·부침가루·맛살·다식·청주·식혜 등 일부 과일과 곡류, 가공식품 가격이 더 낮았다.

가락시장 내 가락몰의 차례상 비용은 21만 5940원으로 전년 대비 3.3% 올랐으나, 전통시장보다 8.8%, 대형마트보다 21.3% 저렴해 가장 낮은 수준을 기록했다.

공사는 추석 성수기 물가 전망에 대해 "과일은 평년 수준의 생산량으로 안정세가 유지될 것"이라면서도 "애호박·시금치 등 일부 채소는 단기적인 가격 변동이 있을 수 있고, 축산물은 상승세가 이어질 전망"이라고 내다봤다.

또 공사는 농축산물 소비 촉진과 물가 안정을 위해 오는 10월 1~5일 가락몰에서 국내산 농축산물을 일정 금액 이상 구매하면 온누리상품권을 지급하는 행사를 마련했다. 구매액 3만4000원 이상은 1만원, 6만7000원 이상은 2만원을 환급한다. 행사 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.

문영표 서울시농수산식품공사 사장은 "추석 성수기 다양한 농수축산물이 원활히 공급되도록 전력을 기울일 것"이라고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>