"다 마음에 안 들어" 주가 하락까지…'불만' 폭발한 업데이트, 되돌릴까

앱스토어·플레이스토어에 '1점' 리뷰

친구 탭 개편, 광고 확대 등 핵심 불만

카카오 "피드백 반영해 개선할 예정"

15년 만에 이뤄진 카카오톡 대개편 이후 주요 앱 마켓에서 불편을 호소하는 사용자 리뷰가 급증하고 있다.

28일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 사용자 경험 컨설팅사 피엑스디(PXD)는 자체 분석 도구로 지난 23일 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에 등록된 카카오톡 리뷰 1000건을 분석한 결과, 42%가 '업데이트 전반 불만족' 의견을 나타냈다. 이어 디자인 불만 19%, 친구 목록·프로필 불만 10%, 광고 증가 불만 6% 순으로 나타났다. 이전 버전 롤백을 요구하거나 다른 서비스 이동을 고려한다는 반응도 각각 15%, 4%를 차지했다.

홍민택 카카오 최고제품책임자(CPO)가 지난 23일 경기 용인시 카카오AI캠퍼스에서 열린 '이프(if) 카카오' 콘퍼런스에서 발표를 하고 있다. 연합뉴스

이번 개편으로 친구 탭은 기존 목록 표시 대신 프로필 변동 내역이 기본값으로 설정됐다. 이에 따라 이용자는 친구 목록을 보려면 탭 상단의 버튼을 눌러야 한다. 또 '지금 탭'에는 숏폼(짧은 영상) 기능이 추가됐으며, 친구 프로필과 동일 크기의 광고 노출도 확대됐다.

이러한 변화에 대해 이용자들은 "메신저 본연의 기능보다 소셜 미디어 성격이 강화됐다"는 점을 주요 불만으로 제기하고 있다. 특히 피드·숏폼 노출 여부를 선택할 수 없는 구조에 대한 비판이 잇따랐다.

시장 반응도 나타났다. 카카오 주가는 26일 장중 한때 4% 이상 하락하며 6만원 선이 붕괴됐다. IT 업계에서는 특히 친구 탭 개편에 대한 불만 여론이 집중되는 만큼, 카카오가 다음 업데이트에서 이를 조정할지 주목하고 있다. 카카오 관계자는 "이용자 피드백을 경청해 월간 단위 업데이트에 반영할 예정"이라고 밝혔다.

한편 네이버도 최근 개편 이후 비슷한 문제에 직면했다. 네이버는 지난 10일 모바일 블로그 홈에 인공지능(AI) 기반 콘텐츠 추천 기능을 도입했으나, 관심사와 동떨어진 광고성 게시물이 노출된다는 불만이 이어졌다. 이에 네이버는 일부 기능을 다시 원래 형태에 가깝게 조정했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



