정부 전산망 마비에 금융위도 '비상대응반' 가동

국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 정부 전산망 장애가 발생하는 가운데 금융위원회가 비상 대응반을 꾸리고 업권별 영향 점검에 나섰다.

27일 업계에 따르면 이번 사태로 금융권의 △모바일신분증 △주민등록증 진위 확인 △전자문서지갑 등 본인확인 서비스 이용에 차질이 빚어졌다. 이에 따라 모바일 신분증이나 주민등록증을 활용한 비대면 입출금계좌 개설, 인증서 발급 등 서비스가 일시 중단됐다.

다만 운전면허증이나 여권 등 다른 신분 확인 수단은 정상적으로 이용 가능해, 중단 기간에는 이를 통해 본인 인증을 해야 한다.

이날 은행권 모바일 앱에는 "행정안전부 시스템 점검으로 일부 서비스가 원활하지 않다"는 긴급 공지가 일제히 올라왔다. 시스템 정상화 시점은 행정안전부 점검 완료 시로 안내됐다.

앞서 26일 오후 8시 15분쯤 국정자원에서 화재가 발생하면서 정부 전산 시스템이 전면 마비됐다. 국정자원은 정부 전산시스템을 관리하는 기관이다.

금융위원회는 이날 오전 정부 매뉴얼에 따라 '비상대응반'을 꾸려 업권별 영향 파악에 나섰다.

다행히도 금융 서비스 이용이 덜한 주말이라 소비자 피해는 제한적일 것으로 보인다. 하지만 이번 영향이 평일까지 장기화할 가능성을 열어두고 금융위는 대응에 나선다는 방침이다.

특히 이번 화재는 금융정보분석원(FIU)의 시스템에도 영향을 미친 것으로 파악됐다. 실제 이날 오전 기준, FIU 홈페이지 접속이 불가능한 상태다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



