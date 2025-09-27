본문 바로가기
교육시스템도 '먹통'…"교육부 장관 직속 비상상황반 가동"

손선희기자

입력2025.09.27 13:14

대전 소재 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 나이스(NEIS·교육행정정보시스템)를 비롯한 교육시스템 접속에도 차질이 빚어지고 있다. 교육부는 장관 직속 비상 상황반을 가동한다.


교육시스템도 '먹통'…"교육부 장관 직속 비상상황반 가동"
27일 오후 1시 현재 나이스 대국민서비스 홈페이지에 접속하면 '국가정보자원관리원 화재 관련 간편인증 이용 불가'라는 안내창이 뜬다. 교육부 산하기관 홈페이지인 나이스는 이번 화재 사태로 인해 로그인 서비스가 제한된다고 안내 중이다.

경기도교육청도 내부 업무포털에 '국정자원 화재에 따른 나이스, K-에듀파인 로그인 불가 안내' 공지를 올렸다. K-에듀파인은 시도 교육청, 일선 학교에서 사용하던 에듀파인과 업무관리시스템을 통합해 만든 지방 교육 행·재정 통합시스템이다.


교육부 홈페이지도 접속이 안 되는 상황이다. 교육부 측은 "국가정보자원관리원 화재로 교육부도 관련 시스템들이 영향을 받고 있고, 일부는 우회 조치 등을 통해 가동하고 있다"고 설명했다. 이어 "교육부 장관 직속 비상 상황반이 가동 중이며, 미복구에 따른 대책을 마련하고 있다"고 덧붙였다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
