기재부·통계청 등 경제부처 홈피 '먹통'…경제지표 발표 차질 우려

손선희기자

입력2025.09.27 09:47

대전 소재 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 기획재정부를 비롯해 주요 경제지표를 다루는 통계청 홈페이지도 먹통이 됐다. 정부가 정례적으로 발표하는 각종 경제지표 발표도 차질이 예상된다.


27일 대전 유성구 국가정보자원관리원 5층 전산실 창문이 리튬이온 배터리 폭발 화재로 불에 타 있다. 2025.9.27 연합뉴스

통계청은 27일 "통계청 홈페이지, 국가통계포털(KOSIS), 마이크로데이터(mdss), 통계지리정보(sgis) 등의 서비스가 되지 않고 있다"고 밝혔다.

통계청은 오는 30일 '8월 산업활동동향'을, 내달 2일에는 '9월 소비자물가동향'을 각각 발표할 예정이다. 통계청은 현재까지는 관련 통계 발표를 기존 스케줄대로 진행할 수 있다는 입장이지만, 대국민 인터넷 서비스는 정상 가동되지 않을 가능성이 있다.


재정정보 포털인 기획재정부 '열린재정', 국가종합전자조달 시스템인 조달청 '나라장터' 등도 이날 오전 현재 접속이 불가한 상태다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
