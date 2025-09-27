대전 '국가정보자원관리원' 화재 10시간 만에 초진

배터리 교체 작업 위해 전원 차단하던 도중 발생



국가자원 데이터 훼손 우려에 물 대량 투입 못해 신속 진화 어려움

26일 오후 8시 20분께 발생한 대전 국가정보자원관리원 화재가 약 10시간 만에 초진 됐다.

27일 대전시 소방본부에 따르면 전날 오후 8시 20분께 대전 유성구 화암동 국가정보자원관리원 5층 전산실에서 리튬이온 배터리 폭발로 발생한 불이 이날 9시간 50분 만에 꺼졌다.

대전시 소방본부는 인원 170여명과 소방차 등 차량 63대를 투입해 오전 6시 30분께 큰 불길을 잡고, 현재 연기를 빼는 배연 작업에 주력하고 있다.

대량의 물을 투입할 경우 국가자원 데이터가 훼손될 수 있어 이산화탄소 등 가스 소화설비를 사용하다 보니 신속한 진화에 한계가 있었다.

또 불길이 재점화되자 결국 배터리를 분리해 방수작업을 했으나, 최소한의 물만 사용해 화재 진압에 어려움을 겪었다.

내부에 쌓여있던 192개 리튬이온배터리 팩은 이미 상당 부분 연소한 상황이다.

이번 화재는 배터리 교체 작업을 위해 전원을 차단하던 도중 발생했으며, 이 과정에서 작업하던 업체 직원이 얼굴과 팔에 1도 화상을 입었다.

행안부는 국가정보자원관리원 화재로 대전 본원에 입주한 정부 서비스가 중단됐다고 이날 밝혔다.

이번 화재로 영향을 받은 정부 서비스는 모바일 신분증과 국민신문고 등 1등급 12개, 2등급 58개 시스템으로 파악됐다.

행안부와 기획재정부 등 정부 부처 홈페이지와 정부 온라인 민원 서비스 정부 24가 장애를 보이고 있다.





