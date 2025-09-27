'UCLG ASPAC 고양 총회' 폐막…고양시, 글로벌 도시외교 리더십 입증

'고양선언’ 채택…지속가능한 글로벌 도시 비전 제시

이동환 고양시장 동북아 권역 공동회장 선출

27개국 807명…각 도시 경험·정책 공유 공동 해법 찾아

UCLG ASPAC 물류위원회 가입·중국 이우시와 LOI 체결

이동환 시장 "회원도시 간 실질적 협력 만들어 가겠다"

경기 고양특례시(시장 이동환) 킨텍스에서 지방자치단체 최초로 열린 '2025 제10차 세계지방정부연합 아시아·태평양지부(UCLG ASPAC) 고양 총회'가 26일 아·태 지역 시장, 주지사, 지방 및 지역정부 대표들이 함께하는 '고양선언'발표로 막을 내렸다. 이번 총회는 지방자치단체 최초로 열린 행사로, 고양시의 글로벌 외교 역량을 세계무대에 알리는 계기가 됐다.

이동환 고양특례시장이 26일 다킬라 카를로 쿠아 UCLG ASPAC 회장, 버나디아 찬드라데위 사무총장을 비롯해 아시아·태평양 주요 도시 대표들이 참석한 가운데 열린 이사회에서 동북아시아 권역 공동회장으로 선출됐다.

총회에는 아시아·태평양 지역을 비롯한 전 세계 27개국 173개 지방정부·단체에서 약 807명의 대표단이 참여했다. 참가자들은 각 도시의 경험과 정책을 공유하며 기후위기, 경제회복, 청년 참여 확대 등 공동 과제 해결 방안을 모색했다.

폐막식에서는 '고양선언'이 발표됐다. 선언문에는 △경제 회복력과 일자리 창출 △지속가능한 도시 성장 △청년 리더십 강화 △에너지 자립 가속화 △포용적이고 가족친화적인 도시 조성 등 '지속가능한 글로벌 자족도시' 비전이 담겼다. 참가 도시들은 이번 선언이 아·태 지역을 넘어 전 세계로 확산되기를 기대했다.

앞서 열린 이사회 회의에는 이동환 고양특례시장, 다킬라 카를로 쿠아 UCLG ASPAC 회장, 버나디아 찬드라데위 사무총장을 비롯해 아시아·태평양 주요 도시 대표들이 참석했다. 참석자들은 기후위기 대응, 청년 참여 확대, 스마트 인프라 구축 등 공통 과제 해결을 위한 공동 행동의 필요성을 강조하고, 도시 간 교류 성과를 공유하며 향후 협력 네트워크를 강화하기로 뜻을 모았다.

UCLG ASPAC 고양 총회에 참석한 지방정부 대표단이 기념촬영을 하고 있다.

이동환 고양시장은 이번 총회에서 동북아 권역 공동회장으로 선출됐다. 이동환 시장은 "동북아 권역은 역사와 문화가 깊고 경제적 잠재력이 풍부한 동시에 기후변화·도시문제·안보 등 복합적 도전에 직면해 있다"며 "공동회장으로서 회원 도시 간 상생과 협력의 다리를 놓아 아시아·태평양 지역이 지속가능하며 혁신적인 발전을 할 수 있도록 헌신하겠다"고 밝혔다.

같은 날 참가자들은 일산호수공원에서 고양시 상징인 백송을 함께 심으며 '지속가능한 미래'와 '변치 않는 우정과 신뢰'를 기원했다. 이번 기념식수는 단순한 나무심기를 넘어 탄소중립과 기후위기 대응 의지를 공유하는 상징적 행사로 진행됐다.

이동환 고양특례시장(왼쪽)과 가오진(高晉) 중국 이우시 부시장이 26일 '고양시-중국 이우시 우호 협력 관계 의향서 체결식'을 하고 있다.

총회 기간 동안 고양시는 중국 저장성 이우시와 우호교류 LOI(의향서)를 체결하고 무역·투자·교육·관광 등 다양한 분야에서 교류 협력을 추진하기로 합의했다. 또한 UCLG ASPAC 물류위원회에 공식 가입해 항만·공항·철도·전자상거래 등 글로벌 물류 혁신 분야 협력을 확대했다. 이는 고양시가 추진 중인 경제자유구역 지정 및 스마트 물류 허브 조성과 맞물려 국제협력 기반을 강화하는 성과로 평가된다.

이번 총회를 통해 고양시는 △국제회의 개최 역량 입증 △동북아시아 권역 공동회장 선출 △중국 이우시와 LOI 체결 및 물류위원회 가입 △글로벌 의제 논의 주도 등 성과를 거두며 글로벌 도시외교 리더십을 한층 강화했다.

앞으로도 '고양선언'의 후속 이행과 국제 네트워크 강화를 통해 지속가능한 글로벌 도시로 도약한다는 계획이다.

이동환 고양특례시장과 각국 지방정부 대표들이 26일 UCLG ASPAC 총회 기념식수행사에서 시삽을 하고 있다.

한편 27일 오전에는 참가자들을 대상으로 시티투어 프로그램이 운영된다. 대표단은 행주산성, 장항습지, 현대모터스튜디오, 항공우주박물관 등을 방문하며 고양시의 역사·문화·산업을 직접 체험한다. 시는 참가자들에게 정책 논의뿐 아니라 도시 고유의 매력을 이해하고 국제교류의 폭을 넓힐 수 있는 특별한 경험을 제공할 예정이다.





