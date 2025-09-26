전재수 해양수산부 장관이 26일 서울 마포구 가든호텔에서 열린 '북극항로 자문위원회 위촉식 및 제1차 회의'에 참석해 모두발언 하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 모두발언하는 전재수 해양수산부 장관
2025년 09월 26일(금)
전재수 해양수산부 장관이 26일 서울 마포구 가든호텔에서 열린 '북극항로 자문위원회 위촉식 및 제1차 회의'에 참석해 모두발언 하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 '으쓱' 더 좋아해
"일본 가기 무섭네"…한국인에게 낯선 '이것' 때문에 관광객 잇따라 숨졌다는데
윤석열, 85일 만에 법정 출석…'조건부 석방' 받아들여지나
"상사는 성폭행, 회사는 해고"…PTSD 겪은 中 여성, 산재 신청했더니
"이러니 요즘 애들이 카톡 안 쓰지"…15년 만의 개편에 '불만 폭발'
2 [단독]"기념품 구매 '혈세 1억' 펑펑"…3000만원 짜리 워크숍에 보고서는 '달랑 1쪽' [대학 대전환]⑦
"이러니 요즘 애들이 카톡 안 쓰지"…15년 만의 개편에 '분노' 터졌다
"35만원에 팔아요, 예약 중"…李 대통령 추석선물 벌써 당근에
'선우은숙 친언니 강제추행' 유영재 징역 2년6개월 확정
앉으면 안좋대서 스탠딩 데스크 샀는데…"순환기 질환 위험 높인다" 연구 '깜짝'
길거리 개똥 골치…주민·관광객에 "개 세금 걷겠다"는 이탈리아 마을
금값 70만원 시대에…"35년 건설사 근속하면 '30돈' 드립니다"