[포토] 북극항로 자문위원회 위촉식 및 제1차 회의

전재수 해양수산부 장관이 26일 서울 마포구 가든호텔에서 열린 '북극항로 자문위원회 위촉식 및 제1차 회의'에 참석해 모두발언 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>