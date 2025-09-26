신한금융, 차기 회장 선임절차 개시

신한금융그룹이 차기 회장 선임 절차를 시작했다.

26일 신한금융에 따르면 신한금융지주회사 회장후보추천위원회는 이날 오전 회의를 열고 차기 대표이사 회장 후보 추천을 위한 경영승계절차를 개시했다.

회추위는 이날 회의에서 차기 회장 후보 추천을 위한 후보군 심의기준 등을 논의했다. 이와 함께 회추위의 독립성·공정성 제고를 위해 회추위원장 직속으로 '회추위 사무국'을 신설하고 이날부터 운영을 시작했다. 사무국은 최종 후보의 추천 완료 시점까지 운영되며 위원회의 후보 심의와 운영지원, 대외 커뮤니케이션 등을 전담하게 된다.

곽수근 회추위원장은 "그룹 경영승계절차 개시에 따라 앞으로 심도 있는 논의를 통해 후보군 압축을 진행할 예정"이라며 "독립성과 공정성을 바탕으로 투명하게 경영승계절차를 진행하겠다"고 말했다.

회추위는 그룹 경영승계계획에 따라 매년 정기적으로 내·외부 후보풀을 포함해 승계후보군을 선정하고 있으며, 후보군 선정의 공정성을 위해 외부후보군은 모두 외부 전문기관의 추천으로 선정한다.

회추위는 앞으로 사전에 수립된 회차별 진행 일정에 따라 후보군 심의 과정을 진행하게 되며, 사외이사 전원이 참여하는 최종 확대 회추위에서 최종 후보를 선정할 예정이다. 최종 후보는 이사회의 적정성 심의를 거쳐, 내년 3월 신한금융지주 정기 주주총회의 승인을 통해 회장으로 취임하게 된다.





