세종자치경찰위원회 제2기 정책지원단 구성

충청취재본부 김기완기자

입력2025.09.26 13:07

정책 수립·평가, 치안 서비스 발굴 등

세종자치경찰위원회 제2기 정책지원단 구성
원본보기 아이콘

세종자치경찰위원회가 25일 제2기 정책지원단 위촉식 및 정기회의를 개최했다고 26일 밝혔다.


지원단은 생활안전, 여성·청소년, 교통, 법률 등 다양한 분야의 전문가 총 15명으로 구성됐다. 이들의 임기는 1년(연임 가능)이다. 정책지원단은 자치경찰 정책 수립과 평가, 지역 특성에 맞는 치안 서비스 발굴을 위해 연구와 자문 역할을 맡는다.

이날 정기회의는 자치경찰위원회 주요정책 ▲시니어폴리스 (POLICE) ▲전기자전거 순찰팀 ▲세종태권순찰대 등 운영 현황을 공유한 뒤 세종자치경찰의 방향성에 대한 토의를 진행했다.


남택화 위원장은 "시민 안전을 최우선으로 하는 정책 추진에 전문가들의 깊이 있는 자문이 중요하다"며 "제2기 지원단과 함께 현장 중심의 자치경찰 활동을 강화하겠다"고 말했다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

