[포토] '서울도시건축비엔날레 오늘 개막'

서울시가 2년마다 개최하는 국제행사인 '서울도시건축비엔날레' 개막을 앞둔 26일 서울 종로구 열린송현 녹지광장에 조형물이 설치돼 있다.







