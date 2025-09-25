본문 바로가기
세종시 학교지원본부, 하반기 학교 저수조 청소·소독 추진

충청취재본부 김기완기자

입력2025.09.25 09:59

시계아이콘00분 29초 소요
올해부터 빗물저류조까지 확대

학교 저수조 청소 소독이 진행중이다. /사진= 학교지원본부 시설지원부 제공

학교 저수조 청소 소독이 진행중이다. /사진= 학교지원본부 시설지원부 제공

세종시교육청 학교지원본부(이하 학지본)는 정기적인 급수시설 위생 관리를 통해 먹는 물의 안전성을 확보하고자, 올해 하반기 학교 저수조 청소·소독을 내달까지 실시한다.


25일 학지본에 따르면 지역 내 총 141개 학교를 대상으로 실시되면, 음용·생활용·빗물 저류조 등 260개 저수조가 포함된다. 먹는 물과 세면용으로 사용되는 음용 저수조와 조경수로 활용되는 빗물 저류조는 반기 1회, 변기 물 등으로 쓰이는 생활용 저수조는 연 1회 청소를 실시한다.

특히 올해부터는 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률에 따라 설치·신고된 빗물 저류조 청소를 새롭게 지원한다. 빗물에는 각종 부유물 등이 포함돼 있어 장기간 방치될 경우 학교 환경 및 주변 위생 관리에 영향을 줄 수 있어, 관리 범위를 확대했다.


학교 전체 시설의 위생 수준을 높이는 계기가 될 것으로 전망된다.


이미자 본부장은 "학교 저수조 청소는 학생 건강과 안전을 지키는 중요한 활동"이라며 "올해부터 빗물 저류조까지 청소를 확대하여 학교 저수조의 위생관리를 강화하겠다"라고 말했다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

