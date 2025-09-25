코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세

25일 국내 증시가 장 초반 하락세다.

25일 오전 9시 20분 기준 코스피는 전일 대비 11.04포인트(0.32%) 밀린 3461.10에 거래되고 있다. 앞서 지수는 전장보다 13.16포인트(0.38%) 내린 3458.98로 출발했다.

개인이 746억원을 순매수할 동안 외국인과 기관이 각각 380억원, 438억원을 순매도했다. 코스피200 선물시장에선 외국인이 홀로 2169억원어치를 사들였고, 개인과 기관이 각각 1839억원, 477억원을 내다 팔았다.

코스피 시가총액 상위권은 혼조세다. HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 519,000 전일대비 18,000 등락률 +3.59% 거래량 205,459 전일가 501,000 2025.09.25 09:55 기준 관련기사 코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선 전 종목 시세 보기 close (3.59%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,074,000 전일대비 16,000 등락률 +1.51% 거래량 65,769 전일가 1,058,000 2025.09.25 09:55 기준 관련기사 코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선 전 종목 시세 보기 close (1.98%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 356,500 전일대비 8,500 등락률 +2.44% 거래량 64,467 전일가 348,000 2025.09.25 09:55 기준 관련기사 코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려‘추석 끝나면 직원들 보내야 하는데’…LG엔솔, 이젠 美재파견 고민 전 종목 시세 보기 close (1.15%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 115,600 전일대비 300 등락률 +0.26% 거래량 169,483 전일가 115,300 2025.09.25 09:55 기준 관련기사 코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선 전 종목 시세 보기 close (0.69%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 177,800 전일대비 900 등락률 +0.51% 거래량 186,849 전일가 176,900 2025.09.25 09:55 기준 관련기사 韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선'기습 발표'로 공매도 전쟁 반전 신호탄 쏜 셀트리온셀트리온, 릴리와 美 공장 인수 본계약…최소 1.4조 투자(종합) 전 종목 시세 보기 close (0.62%)이 오름세 반면 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 65,500 전일대비 400 등락률 -0.61% 거래량 3,548,945 전일가 65,900 2025.09.25 09:55 기준 관련기사 코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려GS반월열병합, 두산에너빌리티와 손잡고 '발전소 현대화' 나서 전 종목 시세 보기 close (-1.67%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,029,000 전일대비 17,000 등락률 -1.63% 거래량 22,662 전일가 1,046,000 2025.09.25 09:55 기준 관련기사 코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선 전 종목 시세 보기 close (-1.63%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 358,500 전일대비 1,000 등락률 +0.28% 거래량 767,802 전일가 357,500 2025.09.25 09:55 기준 관련기사 [클릭 e종목]"SK하이닉스, 내년까지 이어질 증익 사이클…목표가↑""D램 가격 최대 18%↑…HBM·서버용 D램이 견인"코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감 전 종목 시세 보기 close (-1.54%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 86,150 전일대비 750 등락률 +0.88% 거래량 7,397,463 전일가 85,400 2025.09.25 09:55 기준 관련기사 현대차·기아 차주, 삼성전자 스마트싱스로 원격제어 한다기재부 중장기전략위원장에 권오현 삼성전자 고문"D램 가격 최대 18%↑…HBM·서버용 D램이 견인" 전 종목 시세 보기 close (-0.59%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 216,000 전일대비 1,500 등락률 -0.69% 거래량 133,050 전일가 217,500 2025.09.25 09:55 기준 관련기사 현대차 아이오닉 9, 유럽 안전성 평가서 최고 등급 획득현대차 정몽구 재단, 뉴욕서 백남준 특별전 공동 주최'출시 40년' 스텔라·쏘나타 발자취 담은 전시회 열린다 전 종목 시세 보기 close (-0.34%) 하락세다.

같은 시각 코스닥은 4.23포인트(0.49%) 하락한 856.71에 거래되고 있다. 앞서 지수는 2.49포인트(0.29%) 떨어진 858.45로 시작했다. 개인이 504억원을 순매수할 동안 외국인과 기관이 각각 392억원, 96억원을 순매도했다.

코스닥 시총 상위권은 매도 우위를 보이고 있다. 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 149,600 전일대비 6,900 등락률 -4.41% 거래량 172,373 전일가 156,500 2025.09.25 09:55 기준 관련기사 코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선 전 종목 시세 보기 close (-4.28%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 94,600 전일대비 4,200 등락률 -4.25% 거래량 395,586 전일가 98,800 2025.09.25 09:55 기준 관련기사 코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선 전 종목 시세 보기 close (-1.82%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 562,000 전일대비 8,000 등락률 -1.40% 거래량 33,273 전일가 570,000 2025.09.25 09:55 기준 관련기사 코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선 전 종목 시세 보기 close (-1.58%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 289,500 전일대비 500 등락률 -0.17% 거래량 30,920 전일가 290,000 2025.09.25 09:55 기준 관련기사 코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선 전 종목 시세 보기 close (-1.03%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 234,500 전일대비 2,000 등락률 -0.85% 거래량 55,055 전일가 236,500 2025.09.25 09:55 기준 관련기사 코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선 전 종목 시세 보기 close (-0.85%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 39,350 전일대비 200 등락률 +0.51% 거래량 148,121 전일가 39,150 2025.09.25 09:55 기준 관련기사 코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선 전 종목 시세 보기 close (-0.13%)이 약세다. 반면 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 328,500 전일대비 35,000 등락률 +11.93% 거래량 722,417 전일가 293,500 2025.09.25 09:55 기준 관련기사 코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선 전 종목 시세 보기 close (6.22%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 117,800 전일대비 2,600 등락률 +2.26% 거래량 145,341 전일가 115,200 2025.09.25 09:55 기준 관련기사 에코프로, 8000억원 자금 확보…인니 프로젝트 2기 추진코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려 전 종목 시세 보기 close (2.17%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 49,150 전일대비 600 등락률 +1.24% 거래량 121,477 전일가 48,550 2025.09.25 09:55 기준 관련기사 에코프로, 8000억원 자금 확보…인니 프로젝트 2기 추진코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려 전 종목 시세 보기 close (1.54%)는 강세다.

업종별로는 무역(+3.67%), 조선(+2.26%), 디스플레이(+2.25%), 생명과학(+2.05%), 항공우주(+1.40%)가 상승세다. 반면 전기 유틸리티(-1.88%), 생명보험(-1.77%), 복합기업(-1.57%), 인터넷 소매(-1.56%)는 하락세다.

국내 증시는 고점 부담이 지속되는 가운데 간밤 뉴욕증시에서 제기된 인공지능(AI) 랠리 과열 우려가 국내 반도체주에 하방 압력으로 작용하고 있는 것으로 풀이된다.

원·달러 환율이 1400원을 웃돈 점도 외국인의 투자 심리를 위축시키는 분위기다. 이날 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 5.5원 오른 1403.0원에 거래를 시작했다.

한편 한국거래소 정보 데이터시스템에 따르면 전날 장 마감 기준으로 외국인의 국내 상장사 주식보유액은 총 1019조7012억원으로 집계됐다. 이는 유가증권시장, 코스닥, 코넥스 3개 시장 전체 시가총액(3315조7288억원)의 30.75%에 해당하는 규모다. 외국인 투자자의 국내 주식 보유액 비중이 30%를 웃돈 건 지난해 9월 13일(30.08%) 이후 약 1년 만이다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>