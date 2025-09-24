코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감

코스닥도 1.29% 빠져

24일 코스피는 외국인 매도세에 사흘 만에 하락세로 돌아서 3470선까지 후퇴했다. 코스닥도 1% 넘게 빠져 이틀 연속 하락 마감했다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 0.40% 빠진 3472.14에 거래를 마쳤다. 이날 전장보다 0.17% 오른 3492.03으로 출발한 지수는 장 초반 3497.95까지 올라 장중 사상 최고치를 경신했지만 하락 전환했다. 장 후반에는 하락분을 일부 만회하는 모습을 보였다.

외국인이 홀로 2517억원을 팔아 치우며 하락장을 주도했다. 반면 기관과 개인은 각각 2124억원, 49억원을 순매수했다.

상승 업종 대비 하락 업종이 많았다. 증권(-3.24%) 오락·문화(-2.66%) 보험(-1.87%) 화학(-1.45%) 금융(-1.39%) 음식료·담배(-1.28%) 비금속(-1.23) IT서비스(-1.22%) 유통(-1.21%) 제약(-1.05%) 일반서비스(-0.81%) 등의 순으로 낙폭이 컸다. 기계·장비(2.15%) 운송장비·부품(1.31%) 통신(1.14%) 건설(0.55%) 부동산(0.22%) 등은 상승 마감했다. 특히 최근 상승 랠리를 주도했던 반도체 관련주가 숨 고르기에 들어간 모습이다.

시가총액 상위 종목 가운데서는 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 357,500 전일대비 3,500 등락률 -0.97% 거래량 3,831,661 전일가 361,000 2025.09.24 15:30 기준 관련기사 코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선반도체 대형주 랠리…소부장 중소형주도 동반 상승 기대 전 종목 시세 보기 close (-0.97%) LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 348,000 전일대비 9,000 등락률 -2.52% 거래량 185,199 전일가 357,000 2025.09.24 15:30 기준 관련기사 코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려‘추석 끝나면 직원들 보내야 하는데’…LG엔솔, 이젠 美재파견 고민韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선 전 종목 시세 보기 close (-2.52%) 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 217,500 전일대비 1,500 등락률 -0.68% 거래량 374,067 전일가 219,000 2025.09.24 15:30 기준 관련기사 현대모비스 자회사 파업에 공장 스톱…100% 고용·성과급 요구(종합)현대모비스 자회사 파업에 車 삼중고…100% 고용·성과급 요구코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려 전 종목 시세 보기 close (-0.68%) KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 115,300 전일대비 100 등락률 -0.09% 거래량 472,670 전일가 115,400 2025.09.24 15:30 기준 관련기사 코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선의무공개매수 재도입, 증시 영향은 전 종목 시세 보기 close (-0.09%) 등이 내렸고, 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 85,400 전일대비 700 등락률 +0.83% 거래량 17,241,965 전일가 84,700 2025.09.24 15:30 기준 관련기사 코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선반도체 대형주 랠리…소부장 중소형주도 동반 상승 기대 전 종목 시세 보기 close (0.83%) 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,046,000 전일대비 10,000 등락률 +0.97% 거래량 66,255 전일가 1,036,000 2025.09.24 15:30 기준 관련기사 코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선한투 "제약·바이오, 고민할 필요 없는 구간...최선호주 한미약품" 전 종목 시세 보기 close (0.97%) 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,058,000 전일대비 54,000 등락률 +5.38% 거래량 283,257 전일가 1,004,000 2025.09.24 15:30 기준 관련기사 코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선코스피, 3480선 마감…사상 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close (5.38% ) HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 501,000 전일대비 6,500 등락률 +1.31% 거래량 122,243 전일가 494,500 2025.09.24 15:30 기준 관련기사 코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선다시 신고가 코스피…'8만전자'도 회복 전 종목 시세 보기 close (1.31%) 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 65,900 전일대비 2,800 등락률 +4.44% 거래량 11,944,776 전일가 63,100 2025.09.24 15:30 기준 관련기사 코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려GS반월열병합, 두산에너빌리티와 손잡고 '발전소 현대화' 나서반도체 대형주 랠리…소부장 중소형주도 동반 상승 기대 전 종목 시세 보기 close (4.44%) 등은 상승 마감했다.

같은 날 코스닥은 전장 대비 1.29% 밀린 860.94에 마감했다. 지수는 전 거래일보다 0.19% 내린 870.54으로 출발해 장중 한때 851.38까지 밀려났으나 장 후반 소폭 회복세를 나타냈다. 외국인과 기관이 각각 2532억원, 1698억원을 순매도한 반면 개인은 4350억원을 사들였다.

업종별로 살펴보면 제약이 매물 출회 여파로 3.16% 빠져 하락세를 견인했다. 이밖에도 의료·정밀기기(-2.70%) 섬유·의류(-1.87%) 금융(-1.23%) 오락·문화(-1.11%) 제조(-1.09%) 종이·목재(-0.97%) 유통(-0.96%) 건설(-0.95%) 운송·창고(-0.91%) 등이 하락 마감했다. 비금속(1.50%) 금속(1.25%) 출판·매체복제(0.35%) 통신(0.13%) 등은 오름세를 보였다.

시총 상위 10개 종목 중에서는 HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 39,150 전일대비 300 등락률 +0.77% 거래량 277,900 전일가 38,850 2025.09.24 15:30 기준 관련기사 코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리 전 종목 시세 보기 close (0.77%)를 제외하고 모두 내렸다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 464,500 전일대비 17,500 등락률 -3.63% 거래량 568,904 전일가 482,000 2025.09.24 15:30 기준 관련기사 코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려반도체 대형주 랠리…소부장 중소형주도 동반 상승 기대추가 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로 전 종목 시세 보기 close (-3.63%) 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 115,200 전일대비 3,500 등락률 -2.95% 거래량 347,190 전일가 118,700 2025.09.24 15:30 기준 관련기사 코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선코스피, 3480선 마감…사상 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close (-2.95%) 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 290,000 전일대비 18,000 등락률 -5.84% 거래량 507,701 전일가 308,000 2025.09.24 15:30 기준 관련기사 코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선다시 신고가 코스피…'8만전자'도 회복 전 종목 시세 보기 close (-5.84%) 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 48,550 전일대비 1,100 등락률 -2.22% 거래량 521,001 전일가 49,650 2025.09.24 15:30 기준 관련기사 코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선다시 신고가 코스피…'8만전자'도 회복 전 종목 시세 보기 close (-2.22%) 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 570,000 전일대비 10,000 등락률 -1.72% 거래량 120,195 전일가 580,000 2025.09.24 15:30 기준 관련기사 코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선다시 신고가 코스피…'8만전자'도 회복 전 종목 시세 보기 close (-1.72%) 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 156,500 전일대비 3,800 등락률 -2.37% 거래량 443,032 전일가 160,300 2025.09.24 15:30 기준 관련기사 코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선다시 신고가 코스피…'8만전자'도 회복 전 종목 시세 보기 close (-2.37%) 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 293,500 전일대비 13,500 등락률 -4.40% 거래량 207,968 전일가 307,000 2025.09.24 15:30 기준 관련기사 코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선다시 신고가 코스피…'8만전자'도 회복 전 종목 시세 보기 close (-4.40% ) 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 236,500 전일대비 21,500 등락률 -8.33% 거래량 287,514 전일가 258,000 2025.09.24 15:30 기준 관련기사 코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선반도체 대형주 랠리…소부장 중소형주도 동반 상승 기대 전 종목 시세 보기 close (-8.33%) 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 98,800 전일대비 9,100 등락률 -8.43% 거래량 1,460,373 전일가 107,900 2025.09.24 15:30 기준 관련기사 코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리 전 종목 시세 보기 close (-8.43%) 등이다.

김지원 KB증권 연구원은 "인공지능(AI) 거품론과 미국 증시 고평가 논란이 동시에 불거지며 증시 전반에 경계감이 확산된 것으로 보인다"며 "조선, 방산, 원전 등 반도체 랠리로 잠시 쉬어 갔던 주도주들이 강세를 보이며 지수 하단을 지지하는 모습이 나타났다"고 분석했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



아시아경제