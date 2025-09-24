환경오염물질 배출업소 잡았다… 부산진해경제자유구역청, 하반기 점검 처분내려

마천·생곡·지사 산단 민원 발생지 중심 민·관 합동 추진

경제자유구역에 환경오염물질을 배출한 업소는?

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)은 마천공업단지, 생곡자원순환단지, 지사과학산업단지 대상으로 지난 7월부터 9월 23일까지 실시한 3분기 점검 결과 11개 사업장에서 위반사항을 적발했다고 발표했다.

이번 하반기 점검에서는 웅동1동 공해추방위원회, 생곡폐기물처리대책위원회, 녹산마을 등 지역 주민 주도로 편성된 민관합동 점검반의 기동성을 활용했다. 민원 발생 빈도가 높은 지역을 중심으로 주·야간 불시 단속을 병행하는 등 오염사고를 예방하고 주민의 신뢰를 얻었다.

3분기 총 131개소를 점검했고, ▲운영일지 미작성 3건, ▲신고 및 변경신고 미이행 3건, ▲대기자가측정 미이행 2건, ▲방지시설 훼손방치 2건, ▲폐기물 방치 1건, 총 11건이 위반 사례로 적발됐다.

경자청은 위반 사업장에 대해 형사 고발과 함께 시정조치명령 등 행정처분을 내렸고 과태료 860여만원을 부과했다.

올해 3/4분기 기준으로 전반적인 환경법규 준수율은 지난해보다 2.8% 향상된 것으로 나타났다. 민관합동 점검을 통해 경제자유구역 내 사업장들이 환경관리의 중요성을 인식한 것으로 평가된다.

경자청에서는 후속조치로 위반사업장에 대한 이행사항을 철저히 재점검·관리하고 환경법 준수사항 종합 안내 홍보물 배포 및 SNS를 활용한 사업장 자체 점검 안내문자 정기 발송 서비스 등 환경업소의 자발적 관리 강화를 유도할 계획이다.

박성호 청장은 "하반기 점검은 환경오염 사고를 미리 방지하고 주민이 안심할 수 있는 환경을 만드는 데 중점을 뒀다"며 "민·관이 힘을 모아 기업하기 좋은 환경과 생활하기 쾌적한 환경을 만드는 데 힘을 쏟겠다"고 말했다.

부산진해경자청이 환경오염물질 배출 상태를 점검하고 있다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



