코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려

코스닥이 24일 장중 2% 이상 빠지며 약세를 보인다. 코스피도 1% 가까이 내리며 3450선까지 후퇴했다.

이날 오전 11시 2분 기준 코스닥 지수는 전 거래일 대비 2.16% 내린 853.35를 기록 중이다. 지수는 전 거래일보다 0.19% 내린 870.54로 출발해 하락 폭을 키우고 있다.

외국인과 기관이 각각 1547억원, 604억원을 팔아 치우며 하락장을 주도하고 있다. 반면 개인은 2265억원을 사들이고 있다.

업종별로는 금속(1.21%) 출판·매체복제(0.35%)를 제외하고 대부분 업종이 하락세다. 제약(-3.67%) 일반서비스(-3.03%) 의료·정밀기기(-2.93%) 기계·장비(-2.42%) 제조(-2.20%) 섬유·의류(-1.97%) 오락·문화(-1.87%) 등의 순으로 내리고 있다.

시가총액 상위 10개 종목이 모두 내린다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 466,500 전일대비 15,500 등락률 -3.22% 거래량 316,509 전일가 482,000 2025.09.24 11:15 기준 관련기사 반도체 대형주 랠리…소부장 중소형주도 동반 상승 기대추가 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로기록 경신, 대장주가 이끈다 전 종목 시세 보기 close (-3.53%) 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 115,600 전일대비 3,100 등락률 -2.61% 거래량 221,741 전일가 118,700 2025.09.24 11:15 기준 관련기사 韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선코스피, 3480선 마감…사상 최고치 경신다시 신고가 코스피…'8만전자'도 회복 전 종목 시세 보기 close (-2.19%) 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 48,450 전일대비 1,200 등락률 -2.42% 거래량 361,467 전일가 49,650 2025.09.24 11:15 기준 관련기사 韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선다시 신고가 코스피…'8만전자'도 회복코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리 전 종목 시세 보기 close (-2.22%) 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 280,500 전일대비 27,500 등락률 -8.93% 거래량 359,526 전일가 308,000 2025.09.24 11:15 기준 관련기사 韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선다시 신고가 코스피…'8만전자'도 회복'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세 전 종목 시세 보기 close (-9.47%) 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 578,000 전일대비 2,000 등락률 -0.34% 거래량 34,567 전일가 580,000 2025.09.24 11:15 기준 관련기사 韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선다시 신고가 코스피…'8만전자'도 회복코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리 전 종목 시세 보기 close (-0.52%) 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 157,200 전일대비 3,100 등락률 -1.93% 거래량 270,714 전일가 160,300 2025.09.24 11:15 기준 관련기사 韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선다시 신고가 코스피…'8만전자'도 회복코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승 전 종목 시세 보기 close (-2.25%) 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 292,000 전일대비 15,000 등락률 -4.89% 거래량 137,771 전일가 307,000 2025.09.24 11:15 기준 관련기사 韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선다시 신고가 코스피…'8만전자'도 회복코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리 전 종목 시세 보기 close (-4.80%) 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 240,000 전일대비 18,000 등락률 -6.98% 거래량 199,280 전일가 258,000 2025.09.24 11:15 기준 관련기사 韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선반도체 대형주 랠리…소부장 중소형주도 동반 상승 기대다시 신고가 코스피…'8만전자'도 회복 전 종목 시세 보기 close (-7.17%) 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 100,000 전일대비 7,900 등락률 -7.32% 거래량 681,475 전일가 107,900 2025.09.24 11:15 기준 관련기사 韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승 전 종목 시세 보기 close (-7.32%) HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 38,300 전일대비 550 등락률 -1.42% 거래량 138,579 전일가 38,850 2025.09.24 11:15 기준 관련기사 韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리중국 단체관광 무비자 허용…유통업 전반 소비 회복 기대 전 종목 시세 보기 close (-1.54%) 등이다.

같은 시각 코스피는 전 거래일보다 0.98% 내린 3451.87을 나타내고 있다. 지수는 전장보다 0.17% 오른 3492.03으로 출발했으나 하락 전환한 뒤 그 폭을 키우고 있다. 개인과 외국인이 각각 652억원, 460억원을 내다 팔고 있고, 기관은 871억원을 순매수하고 있다.

대부분 업종이 약세다. 증권(-3.71%) 오락·문화(-2.78%) 의료·정밀기기(-2.10%) 유통(-1.86%) 보험·화학(-1.72%) 제약(-1.68%) IT서비스·전기·전자(-1.51%) 금융(-1.46%) 섬유·의류(-1.15%) 등이 내린다. 반면 통신(1.11%) 운송장비·부품(1.09%) 기계·장비(0.92%) 건설(0.13%) 등은 오르고 있다.

시총 상위 10개 종목 중에서는 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,050,000 전일대비 46,000 등락률 +4.58% 거래량 181,025 전일가 1,004,000 2025.09.24 11:15 기준 관련기사 韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선코스피, 3480선 마감…사상 최고치 경신러·우 전쟁서 맹활약 군사용 드론…한국 업체는 전 종목 시세 보기 close (4.78%) HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 498,000 전일대비 3,500 등락률 +0.71% 거래량 62,763 전일가 494,500 2025.09.24 11:15 기준 관련기사 韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선다시 신고가 코스피…'8만전자'도 회복코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리 전 종목 시세 보기 close (0.71%) 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 64,900 전일대비 1,800 등락률 +2.85% 거래량 8,328,452 전일가 63,100 2025.09.24 11:15 기준 관련기사 GS반월열병합, 두산에너빌리티와 손잡고 '발전소 현대화' 나서반도체 대형주 랠리…소부장 중소형주도 동반 상승 기대두산 박지원 "모든 영역에 AI 접목해야"…혁신 속도전 시사 전 종목 시세 보기 close (2.77%)를 제외하고 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,100 전일대비 600 등락률 -0.71% 거래량 8,222,691 전일가 84,700 2025.09.24 11:15 기준 관련기사 韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선반도체 대형주 랠리…소부장 중소형주도 동반 상승 기대코스피, 3480선 마감…사상 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close (-0.83%) SK하이닉스(-2.63%) LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 348,500 전일대비 8,500 등락률 -2.38% 거래량 77,891 전일가 357,000 2025.09.24 11:15 기준 관련기사 ‘추석 끝나면 직원들 보내야 하는데’…LG엔솔, 이젠 美재파견 고민韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선다시 신고가 코스피…'8만전자'도 회복 전 종목 시세 보기 close (-2.38%) 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,038,000 전일대비 2,000 등락률 +0.19% 거래량 32,474 전일가 1,036,000 2025.09.24 11:15 기준 관련기사 韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선한투 "제약·바이오, 고민할 필요 없는 구간...최선호주 한미약품"코스피 3500선 눈앞…개인 매수세에 3490선 돌파 전 종목 시세 보기 close (-0.10%) 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 217,500 전일대비 1,500 등락률 -0.68% 거래량 195,441 전일가 219,000 2025.09.24 11:15 기준 관련기사 연 4%대 부담 없는 금리로 4배 레버리지는 물론 신용미수대환까지韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선현대차·기아, '엑스블 숄더'로 농업인 부담 덜어준다 전 종목 시세 보기 close (-0.68%) KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 115,100 전일대비 300 등락률 -0.26% 거래량 201,394 전일가 115,400 2025.09.24 11:15 기준 관련기사 韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선의무공개매수 재도입, 증시 영향은코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승 전 종목 시세 보기 close (-0.26%)이 내리고 있다.

코스피 지수가 24일 장 개장과 동시에 사상 최고치를 경신한 후 반락해 지수가 등락하고 있다. 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현황판에 각종 지수가 표시되고 있다. 2025.09.24





