코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려

권현지기자

입력2025.09.24 11:23

코스닥이 24일 장중 2% 이상 빠지며 약세를 보인다. 코스피도 1% 가까이 내리며 3450선까지 후퇴했다.


이날 오전 11시 2분 기준 코스닥 지수는 전 거래일 대비 2.16% 내린 853.35를 기록 중이다. 지수는 전 거래일보다 0.19% 내린 870.54로 출발해 하락 폭을 키우고 있다.

외국인과 기관이 각각 1547억원, 604억원을 팔아 치우며 하락장을 주도하고 있다. 반면 개인은 2265억원을 사들이고 있다.


업종별로는 금속(1.21%) 출판·매체복제(0.35%)를 제외하고 대부분 업종이 하락세다. 제약(-3.67%) 일반서비스(-3.03%) 의료·정밀기기(-2.93%) 기계·장비(-2.42%) 제조(-2.20%) 섬유·의류(-1.97%) 오락·문화(-1.87%) 등의 순으로 내리고 있다.


시가총액 상위 10개 종목이 모두 내린다. 알테오젠 (-3.53%) 에코프로비엠 (-2.19%) 에코프로 (-2.22%) 펩트론 (-9.47%) 파마리서치 (-0.52%) 리가켐바이오 (-2.25%) 레인보우로보틱스 (-4.80%) 삼천당제약 (-7.17%) 에이비엘바이오 (-7.32%) HLB (-1.54%) 등이다.

같은 시각 코스피는 전 거래일보다 0.98% 내린 3451.87을 나타내고 있다. 지수는 전장보다 0.17% 오른 3492.03으로 출발했으나 하락 전환한 뒤 그 폭을 키우고 있다. 개인과 외국인이 각각 652억원, 460억원을 내다 팔고 있고, 기관은 871억원을 순매수하고 있다.


대부분 업종이 약세다. 증권(-3.71%) 오락·문화(-2.78%) 의료·정밀기기(-2.10%) 유통(-1.86%) 보험·화학(-1.72%) 제약(-1.68%) IT서비스·전기·전자(-1.51%) 금융(-1.46%) 섬유·의류(-1.15%) 등이 내린다. 반면 통신(1.11%) 운송장비·부품(1.09%) 기계·장비(0.92%) 건설(0.13%) 등은 오르고 있다.


시총 상위 10개 종목 중에서는 한화에어로스페이스 (4.78%) HD현대중공업 (0.71%) 두산에너빌리티 (2.77%)를 제외하고 삼성전자 (-0.83%) SK하이닉스(-2.63%) LG에너지솔루션 (-2.38%) 삼성바이오로직스 (-0.10%) 현대차 (-0.68%) KB금융 (-0.26%)이 내리고 있다.

코스피 지수가 24일 장 개장과 동시에 사상 최고치를 경신한 후 반락해 지수가 등락하고 있다. 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현황판에 각종 지수가 표시되고 있다. 2025.09.24 윤동주 기자

코스피 지수가 24일 장 개장과 동시에 사상 최고치를 경신한 후 반락해 지수가 등락하고 있다. 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현황판에 각종 지수가 표시되고 있다. 2025.09.24 윤동주 기자

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
