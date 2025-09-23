본문 바로가기
Dim영역
골프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

경기일반

콘 아야나, 드림 투어서 일본인 최초 우승

노우래기자

입력2025.09.23 20:21

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

군산 드림 투어 16차전 연장 정상 환호
외국인 드림 투어 우승은 역대 네 번째

콘 아야나(일본)가 한국여자프로골프(KLPGA) 2부 투어인 드림 투어에서 우승했다.


인터내셔널 회원인 콘은 23일 전북 군산 컨트리클럽(파72·6510야드)에서 열린 KLPGA 2025 군산 드림 투어 16차전(총상금 7000만원) 최종 2라운드에서 7언더파 65타를 기록했다. 최종 합계 10언더파 134타로 김소정과 동타를 이룬 뒤 2차 연장에서 버디 퍼트에 성공시켰다.

콘 아야나가 군산 드림 투어 16차전에서 우승 직후 환하게 웃고 있다. KLPGA 제공

콘 아야나가 군산 드림 투어 16차전에서 우승 직후 환하게 웃고 있다. KLPGA 제공

AD
원본보기 아이콘

콘은 일본인 선수로는 처음으로 드림 투어 정상에 올랐다. 우승 상금은 1050만원이다. 외국인이 드림 투어에서 우승한 건 첸유주(대만), 리슈잉(중국), 유다겸(미국)에 이어 네 번째다.

콘은 "일본인 최초의 우승이자 생애 첫 드림 투어 우승을 거둬 뜻깊다"며 "일본에서 응원해주시는 분들에게 우승 소식을 전하게 돼 행복하다"고 소감을 밝혔다. 일본에서 활동하던 콘은 2024년 3월 제1차 준회원 선발전에서 8위에 올라 인터내셔널 회원 자격을 얻었고, 그해 점프 투어(3부) 1차전에서 우승했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 줄줄이 소환시킨 케데헌 '더피' "몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2차 소비쿠폰 지급 시작"…소고기 먹으려다 가격 보고 '깜짝'

내달 더 편리해지는 카톡…챗GPT도 바로 쓴다

"애국가 4절 불러봐"…암기 시험 보는 초·중·고 학생들

다이소서 산 건기식에 무슨 일?…간기능 이상사례에 전량 회수

"이 우유 꼭 사야해" 공항 도착 中 관광객들 편의점으로 '우르르'

젠슨 황·올트먼 "H-1B 수수료 인상 환영" 그들은 왜?

공군 충주기지서 KF-16 활주로 이탈…"조종사 이상 없어"

새로운 이슈 보기