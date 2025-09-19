삼성전자, 엔비디아 HBM3E 품질 인증 통과…19개월 만에 공급 재개

HBM4 경쟁력 입증 가능성에 업계 주목

삼성전자가 5세대 고대역폭메모리(HBM)인 HBM3E 12단 제품으로 엔비디아의 품질 검증을 통과한 것으로 알려졌다.

19일 반도체 업계에 따르면 삼성전자는 최근 엔비디아로부터 HBM3E 12단 제품의 품질 인증을 받아 납품을 앞두고 있다. 지난해 2월 개발에 성공한 뒤 약 19개월 만이다.

삼성은 그동안 미국 반도체 설계업체 AMD와 브로드컴에는 HBM3E를 공급했으나, 엔비디아 품질 테스트에서는 여러 차례 고배를 마셨다.

HBM은 인공지능 반도체에 장착되는 메모리로, D램을 적층해 데이터 처리 속도를 높인 제품이다. 엔비디아와 같은 고성능 반도체 업체가 주요 수요처다.

현재 SK하이닉스가 엔비디아용 HBM3E의 75%를 담당하고 있으며, 삼성전자는 SK하이닉스와 마이크론에 이어 세 번째 공급사로 합류하게 된다.

이번 물량 규모는 크지 않지만, 업계에서는 삼성이 그동안 '품질 테스트 실패'라는 평가를 받아온 만큼 정상 궤도에 진입했다는 의미를 부여하고 있다. 이어지는 차세대 제품 HBM4 경쟁에서도 일정 부분 경쟁력을 입증할 수 있을 것이라는 전망이 나온다.

업계 관계자는 "엔비디아 입장에서도 특정 업체에만 의존하는 것은 위험하다"며 "삼성이 HBM3E에서 기술력을 확보한 만큼 HBM4에서도 성과를 낼 가능성이 있다"고 말했다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr



