와들, NHN커머스 앱스토어에 대화형 AI 에이전트 ‘젠투’ 출시

인공지능(AI) 스타트업 와들은 NHN커머스 앱스토어에 대화형 AI 에이전트 '젠투(Gentoo)'를 공식 출시했다고 19일 밝혔다.

젠투는 온라인 쇼핑몰에서 고객이 구매를 망설이는 순간 말풍선 형태의 버튼이 등장해, 오프라인 매장의 숙련된 점원처럼 자연스러운 대화로 맞춤 상품을 추천하는 커머스 특화형 솔루션이다. 하루 평균 500건 이상의 상담을 처리하며 누적 답변 수는 200만을 넘어섰다.

특히 젠투는 고객과의 대화 데이터를 분석해 구매 패턴 및 인사이트를 도출, 정밀한 상품 수요 예측과 마케팅 전략 최적화를 돕는다. 실제로 젠투를 도입한 한 패션 브랜드는 매출을 7배 끌어올렸고, 이커머스 플랫폼은 13%의 구매 전환율을 기록하며 실효성을 입증했다.

이번 출시를 통해 쇼핑몰 상품 정보를 자동 학습해 설치 과정이 간편하고, 전문 인력 없이도 하루 만에 구현 가능한 글로벌 수준의 AI 에이전트를 공급할 수 있을 것으로 와들은 기대했다.

와들은 NHN커머스 앱스토어 입점을 기반으로 국내 이커머스 시장 내 입지를 강화하고, 국내외 온라인 쇼핑몰이 AI 기술을 활용해 고객 경험을 개선할 수 있도록 지원을 확대할 계획이다.





