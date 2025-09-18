본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

"욕하면서 닮아가나" 다낭 공항 민폐 한국인들…테이블 위 맨발 '척'

방제일기자

입력2025.09.18 08:34

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

의자·테이블 등 맨발 올리로 쉬는 모습 포착
"최소한 매너는 지키자" 누리꾼 지적 이어져

베트남 다낭 국제공항 라운지에서 일부 한국인이 의자와 테이블에 맨발을 올려놓고 자는 모습이 포착됐다. 16일 한 온라인 커뮤니티에는 '다낭 공항 라운지에서 민망한 장면…제가 다 얼굴이 화끈' 제목의 글이 올라왔다. 글쓴이 A씨는 "며칠 전 다낭 공항 라운지에서 좀 민망한 장면을 봤다"며 "아마도 신나게 놀고 밤늦은 비행기를 기다리느라 다들 지쳐 있겠지만, 한국분들 같은데 바로 옆 다른 의자에 발을 올리고 자고 있었다"고 운을 뗐다.

한국인으로 추정되는 인물이 다른 사람이 쉬어야 할 의자 옆자리까지 다리를 뻗고 누워 있다. 온라인 커뮤니티

한국인으로 추정되는 인물이 다른 사람이 쉬어야 할 의자 옆자리까지 다리를 뻗고 누워 있다. 온라인 커뮤니티

AD
원본보기 아이콘

A씨가 올린 3장의 사진을 보면, 유리잔이 놓인 테이블에 맨발을 올려놓고 누워 있는 모습이나 다른 사람이 앉아서 쉬어야 할 소파 옆자리까지 다리를 뻗고 누워있는 모습 등이 담겼다. 이에 대해 A씨는 "외국인들은 몇 없었지만 어이없어하는 표정이었고, 일하는 베트남 직원분들께도 참 민망스러운 모습이었다"며 "여행지에서 피곤해서 쉬는 건 좋지만 공용 공간에서는 최소한 매너가 필요하지 않겠나"라고 적었다.


그러면서 그는 "우리보다 조금 못사는 국가라고 막 해서는 안 된다"며 "외국에서 이런 장면들 보셨나. 어디서든 멋진 모습을 보여주는 매너 있는 한국인이면 좋겠다"고 덧붙였다. 해당 게시물을 본 누리꾼은 '제발 한국인이 아니길', '맨날 중국인 욕하면서 다를 거 하나 없어 보인다', '저러니 어글리 코리안 소리 듣지' 등의 반응을 보였다.

한편, 베트남 통계청(GSO)에 따르면, 지난해 외국인 방문객 약 1760만 명이 베트남을 찾은 가운데 한국인이 약 457만명(26.0%)에 달해 중국인(약 374만명), 대만인(약 129만명) 등을 제치고 가장 많았다. 특히 다낭은 '경기도 다낭시'라는 말이 있을 정도로 한국인이 많이 찾는 관광지다. 이에 지난 8월 초 다낭에서는 한국인 관광객 100만 명 돌파를 기념해 베트남 문화체육관광부 주최로 '2025 한국 관광객 감사주간'이 열리기도 했다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들 "고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝

'유튜브 재개' 강선우, 구독자 10만 돌파…'실버버튼' 영상 공개

"욕하면서 닮아가나" 다낭 공항 민폐 한국인들…테이블 위 맨발 '척'

"고 이재석 경사 최소 55분 생존"…해경 보고서 오류

"38살인데 이러고 있다"…결제내역 보며 고객 조롱한 카드사 직원들

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

트럼프, 英윈저성 국빈만찬서 "내 인생 최고의 영예"

새로운 이슈 보기