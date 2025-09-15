본문 바로가기
미·중, 틱톡 美 사업권 매각 합의…트럼프 "19일 시 주석과 통화"

뉴욕=권해영특파원

입력2025.09.15 23:03

미·중 제4차 고위급 무역 협상 완료
베선트 "미국 소유 방식으로 전환 틀 마련"
한 달 내 5차 회담…그리어, 관세 휴전 연장 시사

미국과 중국이 스페인 마드리드에서 열린 제4차 고위급 무역 협상에서 중국 동영상 공유 플랫폼인 틱톡의 미국 사업권 매각 문제와 관련해 큰 틀에서 합의에 도달했다.


도널드 트럼프 미국 대통령은 15일(현지시간) 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스 소셜에 올린 글을 통해 "유럽에서 열린 미국과 중국의 대규모 무역 회의가 매우 순조롭게 진행됐고 곧 마무리 될 것"이라고 밝혔다.

그는 "우리나라 젊은이들이 간절히 원하는 '특정' 기업과 관련한 협상도 타결됐다"며 "그들은 매우 기뻐할 것"이라고 밝혔다. 이어 "금요일(19일)에 시 주석과 통화할 것"이라며 "양국 관계는 여전히 매우 강력하다"고 강조했다.


미국과 중국은 전날부터 마드리드에서 제4차 고위급 무역 협상을 시작해 이날 협상을 마무리했다. 이날 트럼프 대통령이 언급한 '특정 기업'은 틱톡을 가리키는 것으로, 미국 사업권 매각과 관련해 합의가 이뤄진 것으로 해석된다. 앞서 미 의회는 지난해 4월 이른바 '틱톡 금지법'을 통과시켜 모기업 바이트댄스가 틱톡의 미국 사업권을 미 기업에 매각하도록 의무화했으며, 매각 최종 시한은 세 차례 연장 끝에 오는 17일로 다가온 상태다.


미·중, 틱톡 美 사업권 매각 합의…트럼프 "19일 시 주석과 통화" 원본보기 아이콘

이번 협상에 참여한 스콧 베선트 미 재무부 장관도 이날 회담 후 틱톡 매각 문제가 결론났다고 밝혔다. 그는 "트럼프 대통령과 시 주석이 금요일 대화하고 합의를 마무리할 것"이라며 "틱톡과의 합의를 위한 틀은 마련돼 있다. 미국이 소유하는 방식으로 전환하는 것이 그 틀이라고 생각한다"고 설명했다.

베선트 장관과 함께 협상에 참여한 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표는 "우리는 틱톡에 매우 집중했고 중국에도 공정하고 미국의 국가 안보 우려도 완전히 존중하는 합의가 되도록 노력했다"며 "그 목표는 달성됐다"고 말했다.


미국은 향후 '관세 휴전' 연장 가능성도 시사했다. 현재 양국은 관세율을 각각 115%포인트 낮춰 미국은 30%, 중국은 10%의 관세율을 상대국에 적용중이며, 이 조치는 오는 11월10일까지 유지된다. 그리어 대표는 "회담이 긍정적인 방향으로 이어진다면 우리는 확실히 추가 조치를 고려할 의향이 있다"고 밝혔다.


이번 마드리드 회담은 지난 5월 스위스 제네바, 6월 영국 런던, 7월 스웨덴 스톡홀름에 이은 제4차 고위급 무역 협상이다. 양측은 다음 달 5차 협상을 진행할 예정이다. 베선트 장관은 "한달 후 다른 장소에서 다시 무역 협상을 할 것"이라고 말했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

