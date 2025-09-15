본문 바로가기
머스크, 테슬라 주식 1조4000억원 장내 매수…주가 급등

황서율기자

입력2025.09.15 21:31

머스크, 역대 최대 테슬라 주식 장내 매수

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 자사주 257만주를 사들이면서 테슬라 주가가 급등했다.


15일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 머스크는 지난 12일 총 10억달러(한화 약 1조3884억원) 규모 테슬라 주식을 장내 매수했다. 이는 금액 기준으로 머스크의 역대 최대 규모다.

시장은 CEO의 신뢰 표명으로 해석하며 테슬라 주가는 이날 미국 증시 정규 개장 전 프리마켓에서 전장 대비 최대 7% 이상 상승했다.


앞서 전 거래일인 지난 12일 테슬라 주가는 전날보다 7.36% 오른 395.94달러에 마감해 2월6일(374.32달러) 이후 7개월여 만에 최고치를 기록했다.


머스크가 테슬라 주식을 장내에서 대량 매수한 것은 2020년 2월14일 20만주(약 1000만 달러)를 산 이후 5년7개월 만이다.




황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
