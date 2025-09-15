황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
[속보]中 "엔비디아 반독점법 위반…추가 조사 결정"
2025년 09월 15일(월)
딸아이 사주려다 '슬쩍'…엄마·아빠 책상 앞까지 노린다는 굿즈 뭐길래
"눈이 뻑뻑해요" 신종 양상까지…파주서 첫 검출된 '이 바이러스' 대응 강화
테이블 두 개 놓고 '한 그릇 43만원'…"내 국수는 특별해" 식당 주인 논란
"이 맛있는 걸 너희만 먹었어?"…내한공연 중 'K버거' 이름 외친 美 래퍼
"계약금만 내고 2년간 0원" 파격…국제학교 들어선다는 이곳
미용실 무서워 다이소 간다…추가비 공포에 "그냥 제가 해볼게요"
"1인당 30만원 받아가세요" 소득·재산 제한없이 지원금 지급
한강버스 18일 첫 뱃고동…추석 후 '급행' 노선 뜬다
삼성家 장남 이지호, 39개월 해군 복무…11월 소위 임관 예정