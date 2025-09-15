한국인도 당했나…수하물 검사 때 80번이나 현금절도한 日공항직원

일본 하네다공항 검색요원 검색중 현금절도

"스릴 즐기고 저축하려고" 진술

8월 이후 70∼80차례 동일수법…1400만원 넘게 훔쳐

일본 하네다 공항에서 근무하던 21세의 보안 검색 요원이 승객의 수하물 검사 과정에서 현금 9만 엔(약 85만 원)을 훔친 혐의로 경찰에 체포됐다고 NHK 등 일본언론이 15일(현지시간) 보도했다.

용의자는 하네다 공항에서 항공사로부터 위탁을 받아 보안 검색 업무를 담당하는 한 경비 회사의 직원으로 이날 검찰에 송치됐다.

사건은 13일 오후 6시 30분 직전, 하네다 공항 제1터미널 국내선 보안 검색장에서 발생했다. 30대 승객은 수하물 검색을 받을 때, 가방과 함께 현금을 트레이 위에 올려두고 검사를 진행하고 있었다. 이때 안내를 맡고 있던 용의자가 현금을 집어 자신의 와이셔츠 주머니에 넣은 뒤, 인근 화장실의 칸막이 안에 있던 예비용 화장지 심 속에 현금을 숨겨놓은 것으로 알려졌다.

검사를 마친 승객이 현금이 사라진 사실을 깨닫고 다른 보안 검색 직원에게 알리면서 사건이 드러났다. 경찰 조사 결과, 방범 카메라에 수상한 행동을 하는 용의자의 모습이 찍혀 있었던 것으로 확인됐다.

용의자는 조사에서 혐의를 인정하며 "스릴을 즐기기 위해 훔쳤다. 업무가 체력적으로 힘들어 그만두려고 했고, 생활비에 보태려고 훔친 돈을 저축하려 했다"라고 진술한 것으로 전해졌다. 용의자는 이번 외에도 8월 이후 같은 수법으로 70~80차례 정도 돈을 훔쳤으며, 총액은 약 150만 엔(약 1410만 원)에 달한다고 진술한 것으로 알려졌다. 일본 경시청은 구체적인 범행 경위를 계속 수사하고 있다.





