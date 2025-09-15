오비맥주 카스, 대한축구협회 공식 파트너 계약 체결

2031년까지 6년간 KFA공식 주류 파트너

국대 경기 연계 온·오프라인 마케팅 활동 전개 예정

오비맥주는 대표 브랜드 '카스(Cass)'가 대한축구협회(KFA)와 공식 파트너 계약을 체결했다고 15일 밝혔다.

이번 계약으로 카스는 향후 6년간 KFA 공식 주류 파트너 지위를 갖게 된다. 카스는 KFA의 지식재산권(IP) 및 집합적 초상권을 활용할 수 있는 권리를 확보하고, 이를 기반으로 향후 예정된 주요 국가대표 경기와 연계해 응원이벤트, 한정판 출시 등 소비자 참여 브랜드 활동과 축구 마케팅을 확대할 예정이다. 카스는 오는 10월 서울월드컵경기장에서 열리는 브라질, 파라과이와의 친선경기를 시작으로 본격적인 '축구 마케팅' 활동을 전개할 예정이다.

(왼쪽부터) 정병욱 오비맥주 상무, 서혜연 오비맥주 부사장, 이용수 대한축구협회 부회장, 김병지 대한축구협회 부회장이 지난 12일 서울시청 앞 광장에서 후원 협약 이후 기념촬영을 진행하고 있다.

카스는 국가대표 축구팀과 FIFA 월드컵을 중심으로 축구 마케팅을 지속적으로 강화해왔다. 2014년 브라질 월드컵에서 국내 맥주 브랜드 최초로 FIFA 월드컵 공식 맥주에 선정된 이후, 3회 연속 월드컵 공식 스폰서로 참여했다. 2022 카타르 월드컵에서는 '넘버 카스 패키지' 출시 와 '카스 플레이펍' 활동을 통해 응원 문화를 선도했으며, 내년 2026 북중미 월드컵에서도 공식 맥주 스폰서로 활동하며 세계 축구 팬과의 만남을 이어갈 예정이다.





구은모 기자



