광주 학교운영위, 수능 앞두고 현장 응원

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.15 11:40

광주여고서 ‘찾아가는 캠페인’ 진행
응원 물품 나눔·격려 메시지 전달

광주시교육청 학교 운영위원장 협의회가 수능을 앞둔 수험생들에게 직접 찾아가 응원의 메시지를 전했다. 교육감과 학부모, 교직원이 함께한 현장 캠페인은 '수험생 격려 문화'를 확산하자는 취지에서 마련됐다.

이정선 광주시교육감이 15일 광주여자고등학교를 방문해 광주시교육청 학교운영위원장 협의회와 함께 고3 수험생을 격려한 후 기념사진을 촬영하고 있다. 광주시교육청 제공

이정선 광주시교육감이 15일 광주여자고등학교를 방문해 광주시교육청 학교운영위원장 협의회와 함께 고3 수험생을 격려한 후 기념사진을 촬영하고 있다. 광주시교육청 제공

시교육청 학교 운영위원장 협의회는 15일 광주여자고등학교에서 '찾아가는 수능 수험생 응원 캠페인'을 진행했다. 이번 행사는 수능을 앞둔 학생들을 격려하고, 전 학년이 함께 응원하는 분위기를 조성하기 위해 기획됐다.


이날 캠페인에는 이정선 교육감을 비롯한 협의회 관계자들이 참여했다. 등교하는 학생들을 맞이하며 응원 구호를 외치고, 간단한 응원 물품을 전달했다. 또 "긴장하지 말고 평소 실력을 충분히 발휘하라"는 메시지를 전하며 수험생들의 사기를 북돋웠다.

이정선 교육감은 "수험생들에게 용기와 희망을 주기 위해 이번 캠페인을 준비한 학교 운영위원장 협의회에 감사드린다"며 "학생들이 자신의 꿈을 향해 도전하고 성장할 수 있도록 학부모, 교직원, 지역사회가 함께 응원하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
