웹젠, 방치형 RPG '뮤: 포켓나이츠' 18일 출시

노경조기자

입력2025.09.15 10:35

뮤 IP 기반 다중 방치시스템 '몰입감 ↑'

웹젠이 신작 '뮤: 포켓 나이츠'를 오는 18일에 정식 출시한다고 15일 밝혔다.


웹젠 '뮤 포켓 나이츠', 웹젠 제공

웹젠 '뮤 포켓 나이츠', 웹젠 제공

'뮤: 포켓 나이츠'는 웹젠의 베스트셀러 지식재산권(IP) '뮤(MU)'를 기반으로 제작 중인 방치형 역할수행게임(RPG)이다. 원작 캐릭터와 콘텐츠를 방치형 장르에 맞게 재해석했다. 토벌한 스테이지를 자동으로 탐험하는 다중 방치 콘텐츠를 도입해 이용도의 피로도를 낮춘 것이 특징이다.

또 육성도에 따라 캐릭터가 강해지는 전직 시스템과 이용자 간 대결(PvP) 콘텐츠도 도입해 다중접속역할수행게임(MMORPG) 장르와 같은 성장의 재미를 느낄 수 있다. 구글 플레이와 애플 앱스토어를 통해 다운로드할 수 있다.


웹젠은 출시 기념 사전등록 이벤트를 진행하고 있다. 사전등록은 공식 브랜드 사이트와 양대 앱 마켓에서 가능하며, 참가 시 주요 강화 재료와 코스튬 등 특별한 보상을 지급한다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
