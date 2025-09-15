테이블 두 개 놓고 '한 그릇 43만원'…"내 국수는 특별해" 식당 주인 논란

테이블 두 개뿐인 식당…미쉐린급 가격 논란

업주 "내 요리 실력이라면 받을 만 하다"

중국의 한 작은 식당이 국수 한 그릇을 무려 2188위안(약 43만원)에 판매해 논란의 중심에 섰다. 테이블이 두 개뿐인 소규모 식당이지만 가격은 미쉐린 스타를 받는 레스토랑과 맞먹어 현지 누리꾼들의 관심과 비판을 동시에 받고 있다.

14일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 동부 저장성 항저우에 위치한 이 식당은 지난 8월부터 지역 특산품을 넣은 볶음면, 볶음밥, 탕면 등 다양한 요리를 선보이고 있다. 한 가지를 제외하고는 모두 가격이 2000위안(약 40만원)이 넘는다.

"내 국수는 특별해"…자신감 드러낸 주인

한 그릇에 40만원이 넘는 중국 식당의 국수. SCMP AD 원본보기 아이콘

문제가 된 국수에는 양파 120g, 계란 130g, 신선한 캐비어 10g, 습지 장어 270g, 붉은 새우 400g, 작은 전복 210g 등이 들어간다. 토마토를 추가할 경우 20g당 20위안(약 4000원)을 별도로 내야 한다.

식당 주인은 "내 요리 실력이라면 이 가격을 받아도 된다"며 "내 국수는 기름지지 않고 질기지 않아 여느 식당과는 맛이 다르다"고 자신감을 보였다. 그는 "국수 한 그릇을 준비하는 데 15분이 걸린다"며 "모든 해산물은 식당 옆 시장에서 직접 공급받는다"고 말했다. 그러면서 실제로 지금까지 12명이 해당 국수를 주문했으며 일부는 1시간 거리인 상하이까지 포장해 갔다고 자랑했다.

법적 문제없지만…

해당 식당 벽에 붙어있는 메뉴. SCMP 원본보기 아이콘

이 식당을 찾은 손님 중 다수는 맛집 콘텐츠를 제작하는 인플루언서들로 전해진다. 온라인에서는 "상하이 호텔보다 비싸다" "작은 식당에서 저런 가격을 받는 거면 경찰을 불러야 한다" "저걸 대체 누가 먹는 거냐" "비싸도 너무 비싸잖아" "주인이 양심이 없다" 등 비판이 잇따랐다.

광둥의 한 변호사는 "식당이 가격과 재료를 명확하게 표시했기 때문에 법적으로 문제는 없다"고 했다. 다만 "가격이나 내용물이 허위로 표시됐을 경우 상황이 달라질 것"이라고 말했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



