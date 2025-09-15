효성티앤씨, 국내 첫 의류 재활용 섬유 생산

루프 인더스트리와 협력

구미공장서 '리젠 T2T' 가동

효성티앤씨가 국내 기업 최초로 버려진 의류를 재활용해 섬유를 생산하는 'T2T(Textile to Textile)' 프로젝트를 본격화한다.

효성티앤씨는 15일 페트칩을 개발·생산하는 캐나다 루프 인더스트리와 협력해 올해 4분기부터 구미공장에서 '리젠 T2T' 섬유를 생산한다고 밝혔다. T2T는 사용이 끝난 의류를 원료인 페트칩으로 되돌린 뒤 다시 폴리에스터 섬유로 가공하는 순환 재생 시스템이다. 기존 재활용 섬유가 주로 폐 페트병을 활용한 것과 달리 의류 자체를 다시 의류로 되살린다는 점에서 한 단계 진화한 기술로 평가된다.

효성티앤씨 구미공장에서 생산되고 있는 친환경 섬유 리젠 폴리에스터. 효성티앤씨 제공 AD 원본보기 아이콘

매년 전 세계에서 약 9200만t의 폐섬유가 발생하지만, 의류로 다시 재활용되는 비율은 1%에 불과하다. 회사 측은 T2T가 이러한 한계를 보완해 순환 패션을 확산할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 리사이클 섬유 시장은 현재 23조원 규모로, 연평균 12.5% 성장해 2030년에는 75조 원 규모에 이를 것으로 전망된다.

김치형 효성티앤씨 대표는 "이번 T2T 프로젝트를 계기로 차세대 글로벌 리사이클 섬유 시장에서 독보적인 위치를 확보하겠다"고 말했다. 루프 측도 "효성과의 협력이 고품질 섬유 원료의 안정적 공급망을 만드는 전환점이 될 것"이라고 밝혔다. 효성티앤씨와 루프는 오는 16일부터 사흘간 프랑스 파리에서 열리는 '프리미에르 비죵' 전시회에서 T2T 밸류체인 구축 세미나를 공동 진행할 예정이다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>