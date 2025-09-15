본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

삼일PwC, 부동산 전문가 2명 파트너 영입…기업부동산 자문 서비스 확대

김대현기자

입력2025.09.15 08:40

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

박성진·이철민 파트너 영입
"자문 역량 강화 및 영역 확장 나설 것"

삼일PwC가 기업 부동산 전문가인 박성진 파트너와 이철민 파트너를 영입했다고 15일 밝혔다.


삼일PwC는 이번 영입을 통해 상업용 부동산 투자 및 운영 자문, 기업부동산 전략 및 실행 등 부동산 자문 역량을 강화해 나갈 계획이다. 또한 뛰어난 성과를 갖춘 전문 인력 영입을 통해 기업부동산 자문솔루션 영역을 ▲부동산전략자문 ▲부동산개발자문 ▲투자솔루션 ▲임대전략솔루션 ▲글로벌전략솔루션 등으로 확장한다는 구상이다.

삼일PwC 박성진 파트너, 이철민 파트너. 삼일PwC

삼일PwC 박성진 파트너, 이철민 파트너. 삼일PwC

AD
원본보기 아이콘

박성진 파트너는 CBRE코리아에서 부사장으로 근무하며, 20여년간 오피스임대차자문, 리테일서비스, 업무환경전략, 데이터센터 솔루션 등 다양한 영역에서 전문성을 쌓았다. LG CNS, 마이크로소프트, 이마트, 쿠팡, KB국민은행, SM엔터테인먼트, 카카오, 법무법인 태평양 등 국내외 주요 기업들의 부동산 자문을 이끌었다. 또 국내 상업용 부동산 자문 분야 최초로 기업고객을 전담하는 부동산팀을 이끌며 통합 기업 부동산 서비스 개념을 시장에 정착시켰다.


이철민 파트너는 건축설계 및 디벨로퍼사를 거쳐 CBRE코리아 컨설팅부문장, EGI 투자개발부문장, 삼표산업 개발사업 부문장 등으로 30여년간 근무했다. 국민연금 투자자문 및 관리, 기업부동산 포트폴리오, 여의도 MBC부지 개발사업 등 부동산의 투자자문, 전략자문, 개발자문 등에서 성과를 냈다. 최근 성수동 삼표레미콘부지에 연면적 13만 평 규모의 새로운 랜드마크를 짓는 복합개발사업에 참여해 기획 단계부터 사전협상, 인허가, 상품기획, 부동산금융 등 프로젝트 전반의 실무를 총괄하기도 했다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"김 대리, 점심 시킬 때 A4용지도 부탁해"…사무실 근처 '깜짝' 달라진 이마트[AZ가 간다] "김 대리, 점심 시킬 때 A4용지도 부탁해"…사무실... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

커크 사망 비하·조롱했다가 해고·징계…"분열·증오의 민낯"

테이블 두 개 놓고 '한 그릇 43만원'…"내 국수는 특별해" 식당 주인 논란

전한길 "나도 언제 죽을지 몰라…150만원 방탄복 구입"

미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에2만원" 미용료 부담에 '셀프' 확산

"반정부 시위 지지에 배신자?"…세르비아 출신 테니스 스타 결국

'갓성비' 이마트 상품 1시간 배달 "OK"…'쓱' 손잡은 퀵커머스

李대통령 지지율 4주간 상승세 꺾이고 54.5%로 소폭 하락

새로운 이슈 보기