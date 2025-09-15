부산, AI·바이오로 미래 연다… ‘제11회 부산 R＆D주간’ 25일 개막

부산시와 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP, 원장 김영부)은 오는 25일과 26일 이틀간 벡스코 제2전시장에서 '제11회 부산 R＆D 주간(The 11th Busan R＆D Week)'을 개최한다.

'미래 혁신기술로 부산을 재점화'를 주제로 열리는 이 행사는 부산을 대표하는 과학기술 행사로 자리매김했다. 매년 산·학·연·관 혁신 주체들이 모여 지역 과학기술 혁신 전략을 논의하며, 실질적 협력 네트워크를 강화하는 '참여형 플랫폼'으로 위상을 높여가고 있다.

올해는 인공지능과 바이오 등 미래 기술을 중심으로 한 10여개 프로그램이 마련된다. ▲부산 출향과학기술인협의회 정책포럼 ▲R＆D 우수성과 발표회 ▲과학기술 정책 라운드테이블 ▲부산 미래기술 혁신포럼 ▲AI 정책 콜로퀴움 ▲미니 심포지엄(Future of Biohealth Tech) ▲라이즈·글로컬 혁신 토론회 ▲R&D기획 역량강화 세미나 등이 대표적이다.

기조강연은 염한웅 전 국가과학기술자문회의 부의장이 '혁신과 전환 시대의 과학기술 정책'을 주제로 발표하고, 초청강연은 안현실 울산과학기술원(UNIST) 연구부총장이 'AI 시대 최후의 산업 전쟁, 지역 과학기술 전략은?'을 주제로 진행한다.

김영부 BISTEP 원장은 "이번 R＆D주간은 AI와 바이오 혁신기술을 중심으로 부산의 미래 기술 전략을 모색하는 뜻깊은 자리"라며 "지역 과학기술인들이 함께 통찰을 나누고 협력 네트워크를 강화하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

행사 참가를 위한 사전등록은 부산R&D주간 공식 홈페이지에서 가능하다.

