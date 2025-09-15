교황 "머스크, CEO라고 600배 받아도 되나"

취임 후 첫 인터뷰서 머스크 보상안 언급

빈부 양극화 우려

머스크, 보상패키지 9750억달러 규모



취임 이후 첫 인터뷰에 나선 교황 레오 14세가 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 성과 보상안을 언급하며 빈부 양극화에 대한 우려를 표했다.

레오 14세는 14일(현지시간) 공개된 가톨릭 매체 크룩스와 인터뷰에서 "어제 머스크 CEO가 세계 최초로 1조 달러 부자가 될 거라는 기사가 나왔다"며 "이게 가치 있는 유일한 것이라면 우리는 큰 문제에 직면한다"고 말했다.

미국 테슬라 이사회가 지난 5일 일론 머스크 최고경영자(CEO)에게 향후 경영 성과에 따라 막대한 규모의 보상을 지급하는 새로운 방안을 제시했다. 테슬라가 이날 금융 당국에 제출한 주주총회 위임장 서류에 따르면, 이사회는 '2025 CEO 성과 보상안'을 통해 전체 보통주의 12%에 해당하는 4억2374만3904주를 2035년까지 12단계에 걸쳐 머스크 CEO에게 지급하는 안을 마련했다.

현재 발행 주식 수가 유지된다는 가정에서 최대 지급 기준으로 계산한 이 보상 패키지의 가치는 약 9750억달러(약 1353조원)에 달한다. 이는 미국 기업 역사상 최대 규모다.

교황은 "60년 전 CEO들이 노동자들보다 4∼6배를 받았고 최근 수치를 보면 평균 노동자들의 600배를 받는다"며 "아마 어떤 곳에서는 인간 삶의 더 고귀한 의미를 상실한 게 이와 관련 있을 것"이라고 했다.

그는 인간의 삶과 가족, 사회의 가치 따위를 언급하며 "이런 가치에 대한 감각을 잃어버린다면 이제 무엇이 중요하겠는가"라고 지적했다.

레오 14세는 또 우크라이나 전쟁 등 지구촌 분쟁에서 교황청의 역할에 대해선 "평화를 옹호하는 목소리와 중재자로서 역할을 구분하고 싶다"며 "두 가지는 몹시 다르고 후자는 전자만큼 현실적이지 않다"고 밝혔다.

그는 "전쟁이 시작된 이래 교황청은 아무리 어렵더라도 어느 한쪽 편이 아닌 진정한 중립적 입장을 유지하려고 노력해 왔다"며 "희망을 절대로 포기해서는 안 된다고 굳게 믿는다. 인간 본성에 큰 기대를 걸고 있다"고 말했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>