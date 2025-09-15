본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

교황 "머스크, CEO라고 600배 받아도 되나"

김민영기자

입력2025.09.15 05:43

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

취임 후 첫 인터뷰서 머스크 보상안 언급
빈부 양극화 우려
머스크, 보상패키지 9750억달러 규모

취임 이후 첫 인터뷰에 나선 교황 레오 14세가 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 성과 보상안을 언급하며 빈부 양극화에 대한 우려를 표했다.


로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘


레오 14세는 14일(현지시간) 공개된 가톨릭 매체 크룩스와 인터뷰에서 "어제 머스크 CEO가 세계 최초로 1조 달러 부자가 될 거라는 기사가 나왔다"며 "이게 가치 있는 유일한 것이라면 우리는 큰 문제에 직면한다"고 말했다.

미국 테슬라 이사회가 지난 5일 일론 머스크 최고경영자(CEO)에게 향후 경영 성과에 따라 막대한 규모의 보상을 지급하는 새로운 방안을 제시했다. 테슬라가 이날 금융 당국에 제출한 주주총회 위임장 서류에 따르면, 이사회는 '2025 CEO 성과 보상안'을 통해 전체 보통주의 12%에 해당하는 4억2374만3904주를 2035년까지 12단계에 걸쳐 머스크 CEO에게 지급하는 안을 마련했다.


현재 발행 주식 수가 유지된다는 가정에서 최대 지급 기준으로 계산한 이 보상 패키지의 가치는 약 9750억달러(약 1353조원)에 달한다. 이는 미국 기업 역사상 최대 규모다.


교황은 "60년 전 CEO들이 노동자들보다 4∼6배를 받았고 최근 수치를 보면 평균 노동자들의 600배를 받는다"며 "아마 어떤 곳에서는 인간 삶의 더 고귀한 의미를 상실한 게 이와 관련 있을 것"이라고 했다.

그는 인간의 삶과 가족, 사회의 가치 따위를 언급하며 "이런 가치에 대한 감각을 잃어버린다면 이제 무엇이 중요하겠는가"라고 지적했다.


레오 14세는 또 우크라이나 전쟁 등 지구촌 분쟁에서 교황청의 역할에 대해선 "평화를 옹호하는 목소리와 중재자로서 역할을 구분하고 싶다"며 "두 가지는 몹시 다르고 후자는 전자만큼 현실적이지 않다"고 밝혔다.


그는 "전쟁이 시작된 이래 교황청은 아무리 어렵더라도 어느 한쪽 편이 아닌 진정한 중립적 입장을 유지하려고 노력해 왔다"며 "희망을 절대로 포기해서는 안 된다고 굳게 믿는다. 인간 본성에 큰 기대를 걸고 있다"고 말했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에 2만원" 미용료 부담에 '셀프' 확산[주머니톡] 미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에 2만원" 미... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에2만원" 미용료 부담에 '셀프' 확산

숨진 해경의 마지막 무전, 무슨 내용 담겼나 살펴보니…

사랑인지 우정인지, 7초면 알 수 있다?

전한길 "트럼프 대통령님, 구글코리아가 보수 유튜버 탄압합니다"

반도체로 돈 엄청 벌더니 결국…22년 만에 한국 넘어서는 대만 1인당 GDP

장갑차까지 동원…현지 공장 급습해 한국인 300명 체포한 ICE는 어떤 곳

경기 연천 양돈농장에서 '아프리카돼지열병' 발생

새로운 이슈 보기